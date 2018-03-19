MINI Sadece Elektrikli Araba Üretecek

Elektrikli otomobiller konusunda yatırımlarını genişletmek isteyen Alman devi BMW, sahibi olduğu MINI markasını sadece elektrikli otomobil markası haline getirmeyi planlıyor.

Tesla’nın elektrikli araba konusunda yakaladığı başarının ardından dünya çapında elektrikli arabalara olan ilgi artmaya başlamış ve birçok büyük şirket içten yanmalı motorları bırakarak, elektrikli arabalara yönelik yatırımlar yapma kararı almışlardı. Elektrikli araba sektöründe adından daha çok söz ettirmek isteyen BMW ise beklenmeyen bir karar alarak, MINI markası altında benzinli araç üretimini durdurmayı düşünmeye başladı.

Alman otomobil sektörüne dair yaptığı yayınlarla tanınan Automobilwoche isimli internet sitesinin yaptığı haber sonrasında ortaya çıkan yeni iddialarda, Bayerische Motoren Werke şirketinin bir süre önce satın aldığı MINI markasının tamamen değişebileceği söylentilerine yer verildi.

British Leyland şirketinin 60’lı yılların başında üretmeye başladığı MINI modelleri, hem ergonomik tasarımları hem de iç dizaynları birçok otomobil meraklısının dikkatini çekmeyi başarmıştı. 1994’e kadar Britanyalıların elinde kalan marka, 1994’te BMW tarafından satın alınmış ve modern çizgilerle Retro bir araya getirilerek, yeniden tasarlanmıştı. Yaklaşık elli yıldır benzinli modeller üreten MİNİ’nin tamamen değiştirilmesi planlanırken, BMW’nin i3 modelinin ardından ikinci elektrikli araba atacağına da böylece başlamış olacağı söylenenler arasına girdi.