Minik Oyun Canavarı Nintendo Switch Türkiye’ye Geliyor!

Oyun tutkunlarının beklediği haber nihayet geldi! Nintendo’nun Türkiye distribütörü CD Media’nın yöneticisi Levent Eroğlu, popüler oyun konsolu Nintendo Switch'in ülkemize geleceğini duyurdu.

Japon teknoloji devi Nintendo’nun Ocak 2017’de tanıttığı minik oyun canavarı Nintendo Switch, kısa zamanda müthiş bir ilgi görmüştü. Hibrit bir yapıda olan cihaz ister evde, isterse joy-con ile dışarda oynanabiliyor.

Mobil oyun deneyimini bambaşka bir noktaya taşıyan Nintendo Switch, tam bu yüzden oyunseverlerin gözbebeği olmayı başardı. Zelda, Mario Odyssey ve FIFA gibi efsanevi oyunları bünyesinde barındıran konsol, 6.2 inçlik 720p ekranıyla tablet modunda 3 saat oyun oynama imkanı sunuyor.

Geçtiğimiz yılın mart ayında global pazarda satışa çıkan Nintendo Switch, nihayet Türk kullanıcılarla buluşuyor. Müjdeyi Nintendo'nun Türkiye distribütörlüğünü yapan CD Media'nın yöneticisi Levent Eroğlu verdi.

Twitter’dan yaptığı paylaşım ile Nintendo Switch'in Türkiye'ye geleceğini duyuran Eroğlu, büyük bir heyecan fırtınasına neden oldu. Bunun birlikte oyun konsolunun ülkemize ne zaman geleceği ya da hangi fiyat etiketiyle satışa sunulacağı gibi detaylar henüz belli değil.

Nintendo Switch, yurtdışında 300 dolar gibi bir fiyattan satılıyor. Bu fiyatı basit bir şekilde ülkemizdeki mevcut dolar kuru ile endekslediğimiz takdirde ortaya 1.400 TL gibi bir meblağ çıkıyor. Bu rakamın vergilerle birlikte 1.500 ila 1.600 TL bandında olması bekleniyor.

Nintendo Switch’in resmi fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili yeni bilgilere ulaştığımız takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.