Minit, Bu Haftanın Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Oldu

Geçtiğimiz hafta içinde yapılmış olan duyuru ile bu haftanın ücretsiz Epic Games Store oyununun Minit olacağını öğrenmiştik. Beklenen zaman gelip çattı. Minit oyununa şu andan itibaren 10 Ekim 2019 tarihine kadar ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.

Vlambeer stüdyosunun kurucu ortağı Jan Willem Nijman, Horizon: Zero Dawn oyununa katkıda bulunan Kitty Calis, serbest bestecilik yapan Jukio Kallio ve Crows Crows Crows Sanat Yönetmeni Dominik Johann ortak çalışması ile geliştirilen Minit, macera türünde bir oyun ama bu zamana kadar hiç görmediğimiz türden tuhaf bir macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki, altmışar saniyeden oluşan haklarınız var. Yani her defasında sadece altmış saniyeliğine oynayabiliyorsunuz ama her oynayışınızda ortam hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Bununla birlikte, size verilen her hakta bulacağınız eşyayı saklayabiliyorsunuz ve bu da senaryonun ilerleyişine katkıda bulunuyor. Amacınız ise gizleri ortaya çıkartıp mevcudiyetini sürdüren lanete bir son vermek olacak.

Minit için 10 Ekim 2019 tarihine kadar süreniz var. Epic Games Store hesabınıza giriş yaptıktan sonra, buradan oyunu kütüphanenize eklemeniz durumunda oyun kalıcı olarak sizin olacak. Önümüzdeki hafta verilecek olan diğer ücretsiz oyun ise Surviving Mars olarak belirlenmiş.