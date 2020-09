Mısır'da 2500 Yıldır Gömülü Olan 27 Lahit Keşfedildi

Arkeologlar Mısır'ın Saqqara kentinin altındaki ölülerin bulunduğu antik bir şehirde 27 yeni lahit buldu. Tahta tabutlar içindeki cesetler, mumyalandıktan sonra 2500 yıl boyunca bozulmadan kalmayı başarmışlardı.

İki bin yıldan daha uzun bir süre önce 27 Mısırlı, antik kent Saqqara'da toprağa verildi. Rahipler, mumyalanmış vücutları hiyerogliflerle süslenmiş ahşap kutulara yerleştirdiler. Bu lahitler Mısırlı arkeologlar tarafından yakın zamanda keşfedilene kadar 2500 yıl boyunca gömülü kalmışlardı.

Eylül ayı başında Mısır Turizm ve Eserler Bakanlığı Saqqara antik kentinin altındaki mezar boşluğunda bir düzineden fazla tabut bulunduğunu duyurdu. Ardından aynı antik kentin mezar boşluğunda ikinci bir lahit seti daha ortaya çıktı.

Bakanlık geçtiğmiz gün yayınladığı yazıda "İlk araştırmalar bu tabutların gömüldüklerinden beri tamamen kapalı olduğunu ve açılmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca lahitler 2500 yıldır gömülü olmasına rağmen orijinal boya ve hiyerogliflerinin çoğunu korumayı başarmış gibi gözüküyor.

