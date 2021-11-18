Mısır'da Akrep İstilası Yaşanıyor: Yüzlerce Kişi Zehirlendi

Mısır'ın akrep istilası dünya gündeminde. Geçtiğimiz haftadan bu yana yağmur, kar ve toz fırtınası ile karşı karşıya olan Mısır, akrep vebası sorununa çözüm arıyor.

Bir sağlık bakanlığı yetkilisi, Cuma gününden bu yana Mısır'ın güneyindeki kötü hava ve fırtınanın ardından Asvan'da akrep sokması nedeniyle üç kişinin öldüğünü ve 450 kişinin de yaralandığını söyledi.

Egypt Independent'e göre, akrep vebası Mısır'da haftalarca süren büyük fırtınalara son verdi.

Tipik olarak aşırı derecede kuru olan bölge, Cuma günü Aswan'da ani sele yol açan şiddetli sağanak yağışa ayak uyduramadı. Kentte yağış nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, 103 ev kısmen ya da tamamen yıkıldı.

Aswan'daki sağlık bakanlığı müsteşarı Ehab Hanafy Cumartesi günü Al-Ahram'a yaralı vatandaşların hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Mısır'ın akrep istilası ne kadar büyüyebilir?

Yağmurun sık sık görüldüğü Asvan'da şiddetli yağış, gök gürültüsü, toz fırtınası ve kar yağışı, sel olasılığı korkusuyla bölge sakinleri arasında endişe yarattı.

Yağmurun akrepleri ve yılanları saklandıkları yerlerden dışarı çıkmaya zorladığı, elektrik kesintilerine neden olduğu ve sokaklardaki birçok aydınlatma sütununun ve ağacın devrilmesine neden olduğu bildirildi.

Hanafy, valilik genelindeki hastanelerin azami hazırlık durumunu artırdığını ve doktorların tatillerden geri çağrıldığını söyledi.

Yetkililer, panzehirin Asvan'daki hastanelerde ve tıbbi birimlerde bulunduğunu ve dağlara ve çöle yakın köylerdeki tıbbi birimlere ekstra miktarda panzehir sağlandığını söyledi.

Cuma ve Cumartesi arasındaki kısa bir süre için Asvan Valisi Eşref Attia, Asvan'dan Edfu'ya kadar Nil Nehri'ndeki ve Nasır Gölü'ndeki gemi trafiğinin askıya alınmasını emretti.

Ayrıca gök gürültülü fırtına ve yağıştan kaynaklanan görüş eksikliği nedeniyle çok şeritli yolların geçici olarak kapatılmasını emretti.

Attia, vatandaşları evlerinde kalmaya ve ağaçlı yerlerden kaçınmaya çağırdı ve trafik kazalarını önlemek ve vatandaşların hayatlarını korumak için araç sürücülerine hareketlerini sakinleştirme çağrısında bulundu.

Attia, Cumartesi günü erken saatlerde Nil'de yolların açılmasını ve gemi trafiğinin yeniden başlatılmasını emretti.

Mısır Meteoroloji Kurumu (EMA), Sina ve güney Mısır'ın bazı bölgelerinde muhtemelen gök gürültüsü eşliğinde aralıklı hafif ila orta şiddette yağışların devam etmesini bekliyor.

Aswan vatandaşları için ölüm avcısı akrep günlük yaşamın bir parçası olsa da, hiçbir zaman bu kadar tehlikeli olmamıştı.

Ne yazık ki, dünya genelinde aşırı hava koşullarına neden olan antropojenik iklim değişikliğinin bir başka göstergesi. Daha güçlü fırtınaların ve kötüleşen sellerin olacağını biliyor olsak da, muhtemelen ölümcül ve öfkeli akrep sürülerini öngören pek çok insan yoktu.