Mısır'da 2500 Yıllık Mumya Lahitleri İlk Kez Açıldı

Mısırlı arkeologlar, hafta içerisinde 2500 yıldan daha uzun süre önce gömülmüş 59 adet mühürlenmiş ahşap tabut bulduklarını söyledi. Mısır'da 2500 yıllık mumyalar görenleri şaşkına çeviriyorken, lahitlerin bozulmadan kalması ise araştırma konusu.

Mısır'da daha önceden 13 adet lahit keşfeden Mısırlı ekip, şimdi ise parlak renklerde hiyeroglif yazıtlar taşıyan mezar bezine sarılarak mumyalanmış kalıntıları ortaya çıkardı. Mumyalar, Kahire'nin güneyinde UNESCO Dünya Mirası listesindeki eski Mısır başkenti Memphis bölgesindeki Saqqara mezarlık alanında keşfedildi.

Eserler Yüksek Kurulu genel sekreteri Mostafa Waziri, "Bu keşiften çok memnunuz" dedi ve arkeologların araştırma sonuçlarını detaylandıracağını belirtti. Yaklaşık üç hafta önce ilk 13 lahitin açılmasından bu yana, 12 metre derinliğindeki mezar kazılarında daha fazlası keşfedildiğini aktardı.

Turizm ve Eserler Bakanı Khaled al-Anani bölgedeki 4700 yıllık Djoser piramidinin yakınında, bilinmeyen sayıda ek tabutun gömülü olabileceğini düşündüklerini ve arkeologlar için araştırma sürecinin devam ettiğini şu şekilde aktardı:"Yani bugün keşfin sonu değil, ben bunu büyük keşfin başlangıcı olarak görüyorum"

Mısır'da 2500 yıllık mumyalar kime ait?

Bakan, 2500 yıldan daha uzun bir süre önce mühürlenen tabutların, MÖ altıncı veya yedinci yüzyıla ait eski Mısır'ın son dönemine ait olduğunu da sözlerine ekledi. Saqqara'daki kazılarda lahitlerin yanı sıra mumyalanmış yılanlar, kuşlar, bok böcekleri ve diğer hayvanlar da ortaya çıkarıldı.

Bakan Anani'ye göre bulunan bu lahitler muhtemelen rahiplere, kıdemli devlet adamlarına ve 26. hanedanın eski Mısır toplumunun önde gelen figürlerine ait olabilir. Ayrıca tüm tabutların yakında Giza platosundaki açılacak Büyük Mısır Müzesi'ne götürüleceğini de sözlerine ekledi.