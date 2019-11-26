Mısır'da Bir İlk Yaşandı: Tam Bir Aslan Mumyası

Dünyanın en büyük medeniyetlerinden bir tanesi olan Mısır'da bir ilk yaşandı. Ölümden sonraki hayat için mumyalanan birçok hayvan bugüne kadar birçok kez bulunmuştu. Ancak ilk defa mumyalanmış bir aslana rastlandı. İşte haberimizin detayları.

23 Kasım Cuma günü Mısır Eski Eserler Bakanlığı tarafından yapılan basın toplantısında, Saqqara isimli şehirde 2600 yıl öncesine ait mumyalanmış bir aslan yavrusu bulundu. Ayrıca bu yavru aslanların yanında birçok kedi mumyası ve heykeller ortaya çıktı.

Aslan mumyasının yanında başka mumyalar bulundu

Mısır Eski Eserler Konseyi Genel Sekreteri olan ve keşif yapan ekibin yöneticisi olarak görevine devam eden Mostafa Waziri, yapılan keşifte birlikte bir aslan ya da aslan yavrusu mumyasının ilk defa tamamının bulunduğunu ifade etti.

Yaptıkları çalışmalarda aslanların oldukça küçük olduğu ve 1 metreden daha kısa oldukları ortaya çıktı. Ayrıca iki aslan yavrusunun yanında üç mumya daha ortaya çıktı. Çok fazla kedi mumyası da bulundu. Bunların sayısı yaklaşık olarak 20 civarında.

Mısır Eski Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada çok iyi boyamış ve dekore edilmiş heykellerin; taş, ahşap ve metallerden yapıldığı söylendi. Tüm bu eserler yaklaşık olarak 2600 yıl öncesine ait. 2004 yılında, son olarak Fransız bir araştırma ekibi bir aslan iskeleti bulmuştu. Peki sizce mısır gibi tarihsel yönden zengin bir coğrafyada daha başka ne tür kalıntılar bulunuyor olabilir? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.