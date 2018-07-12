Mısır'da Bulunan 2 Bin Yıllık Siyah Lahitin Gizemi

Mısır’ın İskenderiye kentinde 2 bin yıllık siyah granit bir lahit bulundu. Araştırmacılar, gizemli keşfin üzerindeki sır perdesini kaldırmak için çalışıyor.

Dünya tarihinin en esrarengiz yerlerinden olan ve bugün bile hala çözülemeyen birçok sırrı içinde barındıran Mısır, çok önemli bir keşfe daha ev sahipliği yaptı.

Arkeologlar, MÖ 305 – 30 yılları arasında İskenderiye’de hüküm süren Ptolemaios Krallığı dönemine ait bir lahit keşfetti. Antik Mısır çağına ait en önemli keşiflerden birisi olarak gösterilen ahit, yerin beş metre altında gömülü halde bulundu.

Mısır’ın Tarihi Eserler Yüksek Konseyi genel sekreteri Dr. Mostafa Waziri, 265 cm uzunluğunda,165 cm genişliğinde ve 185 cm yüksekliğindeki siyah granit lahitin, şu zamana kadar İskenderiye’de bulunanların en büyüğü olduğunu söyledi.

Araştırmacılar, kapak ile lahit gövdesi arasında bir harç tabakası olduğunu belirtirken, lahitin 2000 yıl önce kapatıldığından beri hiç açılmadığını aktardı. Antik Mısır sırlarını açığa çıkarmaya devam eden arkeologlar, geçtiğimiz günlerde de Kleopatra’nın atası olan Kral Prolemy III’ü tasvir eden 2200 yıllık bir altın madeni parayı bulmuşlardı. Benzer şekilde yakın zaman önce Güney Mısır'da da, Roma İmparatoru Marcus Aurelius'u tasvir eden son derece nadir bir mermer başı keşfedilmişti.

Eski Mısır ile ilgili çarpıcı araştırmalar yalnızca bunlarla da sınırlı kalmıyor. Birleşik Krallık’taki uzmanlar, Mısır hiyeroglifinde yazılmış bir yazıt ile Nubiya kralının eski bir heykeli Sudan'daki Nil Nehri tapınağında ortaya çıkarmıştı.

Bilim insanları ayrıca, bu yılın başlarında yaklaşık 4500 yıl önce inşa edilen Gize’deki Büyük Piramit’in mükemmel uyumunu çözdüklerini de açıklamışlardı. Araştırmacılar, piramitin dört ana yöne hizalanmasının ardında, sonbahar ekinoksunun olduğunu söylemişti.