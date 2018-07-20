Mısır’da Bulunan Gizemli Lahit Nihayet Açıldı

Arkeologların, 1 Temmuz’da Mısır’ın İskenderiye şehrinde 2 bin yıllık bir lahit bulması beraberinde birçok iddiayı da beraberinde getirmişti. Bazı insanlar, lahitin Makedonya Kralı Büyük İskender’e ait olduğunu söylerken, bazıları da bu esrarengiz tabutun lanetli olabileceğinden şüpheleniyordu.

Son dönemin en gizemli keşiflerden birisi olarak gösterilen 2 bin 500 yıllık siyah granit lahit nihayet açıldı. Büyük İskender’e ait olabileceği iddia edilen lahitin içinden üç tane mumya çıktı.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı’ndan arkeologlar ve antropologlar, ahitin yüzeyindeki çatlak nedeniyle kanalizasyon suyu ile dolduğunu belirtirken, bu durumun mumyalara zarar vermiş olabileceğini söyledi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bulunan mumyalardan birinin kafatasında ok nedeniyle meydana gelen bir kırık olduğu ifade edildi. Bu belirtilerden hareketle her üç mumyanın da asker olabileceğini düşünen yetkililer, bu kişilerin neden öldüklerinin yapılacak detaylı incelemelerden sonra tespit edileceğini açıkladı. Bakanlık ayrıca, lahitteki mumyalara ait sembol ya da yazı bulunmamasından yola çıkarak, iskeletlerin Roma Kraliyet Ailesi’ne ait olmadığını düşünüyor.

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Wasiri, sosyal medyada ahitin lanetli olduğu ve açılmaması gerektiği şeklindeki yorumlara istinaden, “Bugün antik lahiti açtık ve lanetlenmedik” dedi.

30 ton ağırlığındaki lahitin ve yanında bulunan mermer büstün Mısır Askeri Müzesi'ne nakledildiği açıklanırken, iskeletlerin ise Ulusal İskenderiye Müzesi'ne gönderileceği öğrenildi.