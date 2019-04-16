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Mısır’da Keşfedilen 4.000 Yıllık Mezar, Arkeologları Şaşırttı

Mısır’da Keşfedilen 4.000 Yıllık Mezar, Arkeologları Şaşırttı
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet

Mısır'da devam eden arkeolojik kazılarda, 4.000 yıldan daha eskiye dayanan, yazıtları ve renkli kabartmaları olan çok iyi korunmuş bir mezar keşfedildi.

Mısır’ın başkenti Kahire'nin güneyinde, ülkenin eski bir mezarlık alanı olan Saqqara yakınında bulunan mezarın, 24. yüzyıldan 25. yüzyıla kadar uzanan Beşinci Hanedanlığı döneminde bir asil olduğuna inanılan Khuwy adında kıdemli bir yetkiliye ait olduğu açıklandı.

Kazı ekibinin başındaki Mohamed Megahed, “L şeklindeki Khuwy mezarı, ön taraftan aşağıya doğru giden küçük bir koridorla başlıyor. Oradan, bir masaya oturmuş olan mezar sahibini resmeden boyalı kabartmalı daha büyük bir odaya gidiyor”  dedi.

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Geçtiğimiz ay keşfedilen mezar, özellikle renkli ve bolca detay barındıran tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Çoğunlukla beyaz kireçtaşı tuğladan yapılmış olan mezar, aradan geçen zamana rağmen şaşırtıcı derecede iyi korunmuş durumda. Arkeologlar ayrıca mezarın, genellikle yalnızca piramitlerde bulunan bir tünel girişine sahip olduğunu da belirtiyor.

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Araştırmacılar, söz konusu mezarın Khuwy ile zamanın firavunu olan Djedkare Isesi arasındaki ilişkiye dair yeni bulgular sunabileceğini söylüyor. Isesi'nin piramidi mezarın çok yakınlarında bulunuyor ve bu da Khuwy'nin firavunla ilişkisi olabileceğini düşündürüyor.

Bu ayın başlarında Mısır Antikalar Bakanlığı, 2000 yıllık eski Ptolemaik dönemden kalma son derece iyi korunmuş bir mezar daha keşfedildiğini açıklamıştı. Söz konusu mezar, bir adam ve karısı ile 50’den fazla mumyalanmış hayvanının kalıntılarını içeriyordu.

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