Mısır'ın Kayıp Altın Şehri Bulundu: İşte 3500 Yıllık Gizem

Mısır'ın kayıp altın şehri bulundu. Arkeologlar, Tutankhamun'un mezarının gün ışığına çıkarılmasından bu yana en önemli buluntulardan biri olduğunu söylediği keşfi gün yüzüne çıkardılar. Mısır'da bulunan ve en büyük antik kent olduğuna inanılan kayıp şehir, alet dolu odaları ve mezarlarıyla dikkat çekiyor.

Tutankhamun'dan sonra en önemli keşif: Mısır'ın kayıp altın şehri

Arkeologlar, Kral Tutankhamun'un büyükbabası tarafından inşa edilen ve son zamanların en önemli buluntusu olabilecek 3.500 yıllık bir 'kayıp altın şehir' keşfini duyurdular.

Aten olarak bilinen antik firavun kenti, MÖ 1390 civarında hüküm süren Kral III.Amenhotep tarafından inşa edilmiş ve daha sonra Kral Tutankhamun tarafından kullanılmış.

Luxor'da keşfedilen yerleşim, Mısır'da bulunan en büyük antik kenttir ve mahalleler, sokaklar ve bir güvenlik sistemiyle donatılmış. Kazılar fırınlar, atölyeler ve hayvan ve insan mezarlarının yanı sıra Kral III.Amenhotep'ün mühürlerini taşıyan mücevherler, tencere ve kerpiçleri ortaya çıkardı.

Ekip başlangıçta Tutankhamun'un mumyalandığı Morg Tapınağı'nı keşfetmek için yola çıktı, ancak çok daha büyük bir şeye rastladılar.

Mısır'daki araştırmayı yöneten Zahi Hawass yaptığı açıklamada, kazıdan sadece birkaç hafta sonra, farklı noktalardaki kerpiç oluşumlarını ortaya çıkardıklarını söyledi. Hawass, "Birçok yabancı görev bu şehri aradı ve asla bulamadı" diye devam etti.

Arkeologlar, Amenhotep'in mühürlerini taşıyan yüzükler, renkli çanak çömlek kapları ve çamur tuğlalarıyla birlikte, neredeyse tüm duvarları ve günlük hayatta kullanılan aletlerle dolu odaları olan şehri korunmuş bir şekilde ortaya çıkardı. Hawass verdiği demeçte, "Şehrin sokakları evlerle çevrili, bazı duvarları üç metre yüksekliğe kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı.

John Hopkins Üniversitesi'nde Mısır Profesörü Betsy Brian, "Bu kayıp şehrin keşfi, Tutankhamun'un mezarından bu yana en önemli ikinci arkeolojik keşiftir" dedi ve şöyle devam etti:

"Kayıp Şehir'in keşfi, imparatorluğun en zengin olduğu dönemde Antik Mısırlıların hayatına nadir bir bakış atmakla kalmayacak, aynı zamanda tarihin en büyük gizemlerinden birine ışık tutmamıza yardımcı olacak. Öünkü Akhenaten ve Nefertiti, Amarna'ya taşınmaya karar vermiş."

Altın şehir, III.Ramses'in Medinet Habu'daki tapınağı ile III.Amenhotep'ün Memnon'daki tapınağı arasında yer almakta. Kazılar ilk olarak Eylül 2020'de başladı ve birkaç hafta içinde arkeologlar kerpiçten yapılmış oluşumları ortaya çıkardı. Daha fazla kazı yaptıktan sonra arkeologlar, şehrin duvarlarını ve bir zamanlar sakinleri tarafından kullanılan aletlerle dolu odaları ortaya çıkardı.