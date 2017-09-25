  1. Tamindir
  2. haber
  3. proje
  4. Mısır Piramitlerinin Sırrı Çözüldü

Mısır Piramitlerinin Sırrı Çözüldü

Mısır piramitleri
YORUM YAZ
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen proje

Üzerine kitaplar yazılarak neredeyse hakkında yüzlerce teori üretilen Mısır Piramitleri'nin nasıl yapıldığı ortaya çıktı.

Piramitlerin Nil Nehri üzerinde kanallar vasıtasıyla kayalar taşınarak inşa edildiği netlik kazandı. Yaklaşık 170 bi ton kayanın nehirde inşa edilen kanallar vasıtasıyla inşaat bölgesine taşındığı ortaya çıktı.

Yani, piramitler uzaylılar tarafından ya da ilahi güçlerin yardımıyla inşa edilmemişler. Tamamen insan gücü ve basit icatlar kullanılarak meydana getirilmişler.

Bu gerçek, piramitlerin yapımında üst düzey sorumluluk almış bir Mısırlı müteahhittin tarihi günlükleri bulunup deşifre edilerek ortaya çıkarıldı.

3.000 yıllık bu günlüklere göre, her biri 2 buçuk ton ağırlığındaki bu dev kireçtaşı ve granit bloklar, Nil Nehri üzerinden tahta sandallarla piramidin yapıldığı bölgeye taşınmış. Tekneleri halatlarla birbirine bağlayan Mısırlı mühendisler, eserlerin inşa edilecekleri bölgelere bu malzemeleri kolayca taşımayı başarmışlar. Bu arada taşıma işlemleri için Nil nehri kıyısındaki bir limandan piramitlerin inşa edileceği Gize’ye doğru kanal açmayı da uygun görmüşler.

Taşlar, bu yöntemle tam 800 kilometrelik yolu suyun üzerinden kolayca kat etmişler. Bu işlemler esnasında binlerce işçi çalışmış.

 

 

ETİKETLER: antik mısır mısır piramitler Eski Mısırlılar ile Uzaylılar

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Google Chrome Google Chrome
Google Chrome Google Chrome, kullanıcılara daha hızlı ve gelişmiş bir web deneyimi sunmak için Google tarafından geliştirilmiş olan popüler internet tarayıcısıdır. ÜCRETSİZ
WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger
WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger, Android işletim sistemine sahip cihazlar üzerinde ücretsiz kullanabileceğiniz gelişmiş bir mesajlaşma uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger
WhatsApp Messenger WhatsApp Masaüstü bilgisayarınızda ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir anlık mesajlaşma yazılımıdır ÜCRETSİZ
Game Hacker (APK) Game Hacker (APK)
Game Hacker (APK) Game Hacker, ücretsiz indirilmeye açılan Android oyunları için hile programı. ÜCRETSİZ
Skype Skype
Skype Skype, internet üzerinden dünya üzerindeki herhangi bir kullanıcıyla mesajlaşmanıza, görüntülü ve sesli sohbet etmenize olanak sağlayan ücretsiz bir iletişim programıdır. ÜCRETSİZ
Pokemon GO Pokemon GO
Pokemon GO Pokemon GO (APK), Pokemon karakterlerini bularak ilerlediğiniz artırılmış gerçeklik oyunu. ÜCRETSİZ
Cheat Engine Cheat Engine
Cheat Engine Cheat Engine, oyunlar içerisinde yer alan ayarları değiştirmenize olanak sağlayan ücretsiz ve profesyonel bir oyun hile programıdır. ÜCRETSİZ
Gmail Gmail
Gmail Dünyanın en büyük web tabanlı e-posta sistemlerinden birisini hala denemediyseniz artık sıra sizde. ÜCRETSİZ
TeamSpeak Client TeamSpeak Client
TeamSpeak Client TeamSpeak sayesinde oyun oynarken veya diğer işlemleriniz esnasında arkadaşlarınızla mikrofon üzerinden sesli sohbetler gerçekleştirebilirsiniz. ÜCRETSİZ

YORUMLAR