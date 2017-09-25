Mısır Piramitlerinin Sırrı Çözüldü

Üzerine kitaplar yazılarak neredeyse hakkında yüzlerce teori üretilen Mısır Piramitleri'nin nasıl yapıldığı ortaya çıktı.

Piramitlerin Nil Nehri üzerinde kanallar vasıtasıyla kayalar taşınarak inşa edildiği netlik kazandı. Yaklaşık 170 bi ton kayanın nehirde inşa edilen kanallar vasıtasıyla inşaat bölgesine taşındığı ortaya çıktı.

Yani, piramitler uzaylılar tarafından ya da ilahi güçlerin yardımıyla inşa edilmemişler. Tamamen insan gücü ve basit icatlar kullanılarak meydana getirilmişler.

Bu gerçek, piramitlerin yapımında üst düzey sorumluluk almış bir Mısırlı müteahhittin tarihi günlükleri bulunup deşifre edilerek ortaya çıkarıldı.

3.000 yıllık bu günlüklere göre, her biri 2 buçuk ton ağırlığındaki bu dev kireçtaşı ve granit bloklar, Nil Nehri üzerinden tahta sandallarla piramidin yapıldığı bölgeye taşınmış. Tekneleri halatlarla birbirine bağlayan Mısırlı mühendisler, eserlerin inşa edilecekleri bölgelere bu malzemeleri kolayca taşımayı başarmışlar. Bu arada taşıma işlemleri için Nil nehri kıyısındaki bir limandan piramitlerin inşa edileceği Gize’ye doğru kanal açmayı da uygun görmüşler.

Taşlar, bu yöntemle tam 800 kilometrelik yolu suyun üzerinden kolayca kat etmişler. Bu işlemler esnasında binlerce işçi çalışmış.