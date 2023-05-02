Mısır, Türkiye'ye 'Kapıda Vize' Uygulaması Başlatıyor
Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Mısır'a seyahat eden Türk vatandaşları artık kapıda vize uygulamasından yararlanabilecek.
Dışişleri Bakanlığı, resmî Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mısır'a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir. Hayırlı olsun." ifadeleriyle yeni bir uygulamayı duyurdu.
Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız Mısır'a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun." demişti.
Mısır ile İlişkilerde Yeni Gelişmeler
Mısır’a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir.🛂✈️— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 2, 2023
Hayırlı olsun.🇹🇷 pic.twitter.com/lbRv3t1cLf
Türkiye ve Mısır arasında Ağustos 2020'de başlayan normalleşme girişimleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2022'de FIFA Dünya Kupası açılışı için gittiği Doha'da Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah Sisi ile sürpriz bir görüşme yapmasıyla ivme kazanmıştı.
Mısır, Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketi sonrası Dışişleri Bakanı Semih Şükri'nin Türkiye'ye gelmesiyle Ankara ve Kahire arasındaki buzların daha da eridiğini gösterdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'ı ziyaret ederken, Şükri de Türkiye'yi ziyaret etti.
Ankara'da gerçekleştirilen son zirvede, iki ülkenin tekrar büyükelçi atayacağı açıklandı. Çavuşoğlu, Şükri ile düzenlediği basın toplantısında, "Temsil düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi hususunda somut adımlar da atıyoruz. Cumhurbaşkanları düzeyinde bir zirvenin gerçekleştirilmesi planı var." ifadelerini kullandı.
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