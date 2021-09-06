Misk Ördeği, İnsan Gibi Küfür Etmeyi Öğrendi

Misk ördeği küfür etmeye başladı. Tidbinbilla Doğa Koruma Alanı'nda yetiştirilen misk ördeği; midilli homurdanması, kapı çarpması, insan öksürmesi ve hatta muhtemelen eski bir bakıcısının favorisi sözünü 'salağın önde gideni!” gibi sesleri taklit edebilir.

Avustralya'nın misk ördeklerinden birini görseniz kaçırmazsınız. Adı, üreme mevsimi boyunca ördeklerin etrafta dolaştığı misk kokusundan geliyor ve erkeklerin gagalarının altında büyük, siyah bir lob bulunuyor. Ama karşınıza çıkan misk ördeğinin adı Ripper ise küfür etmek gibi bir hobisi olduğunu unutmamanız gerekiyor.

Hayvan araştırmacıları için bu heyecan verici bir bulgu ve yeni araştırmalar, belirli ördek türlerinden birkaçının bu özelliğe nasıl sahip olduğunu araştırdı.

Leiden Üniversitesinden etolog Peter Fullagar ve Carel ten Cate yeni makalesinde, "Seslendirmeleri diğer bireylerden öğrenerek edinme, ancak sınırlı sayıda hayvan grubundan bilinmekteydi. Ancak burada, kuş soyoluşunun temel bir kanadının bir üyesinde sesli öğrenme için kanıt sağlıyoruz: Avustralya misk ördeği (Biziura lobata)." ifadelerini kullandı.

Misk ördeği küfür etmeyi nasıl öğrendi?

Ripper isimli ördek, 80'li yıllarda Avustralya'nın başkenti Canberra'nın güneybatısındaki Tidbinbilla Doğa Koruma Alanı'nda elle yetiştirildi ve çarparak açılan bir kapının sesini (aşağıda duyabilirsiniz) ve aynı zamanda 'salağın önde gideni' gibi bir cümleyi nasıl taklit edeceğini öğrendi.

Araştırmacılar, Ripper'ın özellikle bu cümleyi nasıl öğrendiğini bilmiyor, ancak argo cümlenin muhtemelen bakıcısı tarafından söylendiğine inanıyor.

Etolog çift ayrıca, Birleşik Krallık'ta insan öksürüğünü, burnunu çeken bir midilliyi ve bir turnikenin gıcırtısını taklit eden bir dizi başka kaydedilmemiş erkek misk ördeğine de dikkat çekiyor.

Araştırma makalesinde, "Tutsak yetiştirilen bireylerde popülasyonlar arasındaki vokal farklılıklar ve sapkın seslendirmeler ile ilgili daha önceki gözlemlerle birlikte bu denekler, ötücü kuşlar ve papağanlarla karşılaştırılabilir düzeyde ileri vokal öğrenmenin varlığını göstermektedir." şeklinde bir açıklama yapıldı.

Bu büyüleyici olay oldukça uzun bir süre önce gerçekleşti, ancak araştırmacılar bu vakayı Royal Society of London B Felsefi İşlemler dergisinin 'hayvanlarda ve insanlarda sesli öğrenme'ye odaklanan özel sayısının bir parçası olarak sundu.

Daha yapılacak çok araştırma var. Araştırmacıların açıkladığı gibi, başka hiçbir ördeğin veya kümes kuşunun böyle bir yetenek göstermediğini bildiğimiz halde, hangi canlı türünün misk ördeğine en yakın olduğunu bile bilmiyoruz.