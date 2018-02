Mission: Impossible - Fallout, İlk Fragmanı ile Nefesleri Kesiyor!

Her yeni filmiyle gişede fırtınalar gibi esen Mission: Impossible (Görevimiz Tehlike) serisinin 6. devam filmi Mission: Impossible - Fallout'tan ilk fragman geldi.

Sinema tarihinin kült aksiyon filmlerinden Mission: Impossible, bir kez daha aksiyon seviyesini tavana çıkarmaya geliyor. Dün akşam 52.'si düzenlenen Super Bowl vesilesiyle gün yüzüne çıkan Mission: Impossible - Fallout fragmanı serinin en görkemli filmi olmaya aday.

2018'in gişe rekortmeni olması beklenen filmin başrollerinde, Tom Cruise (Ethan Hunt) ve Henry Cavill'in (August Walker) yanı sıra, Angela Bassett, Rebecca Ferguson, Simon Pegg ve Ving Rhames gibi isimler de yer alıyor.

Check out the first poster for #MissionImpossible Fallout pic.twitter.com/6dxtZ6vayl