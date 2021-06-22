İnsanları Kamera Olmadan Takip Edebilen Akıllı Halı Geliştirildi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), insanları kamera olmadan izlemek için yapay zeka destekli akıllı halı üretti. MIT akıllı halı üstün güvenlik için kamera olmadan insanları takip etmeyi hedefliyor.

MIT'nin Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı'ndaki araştırmacılar, mahremiyete zarar veren kameralar kullanmadan insanları izlemek için halı kullanmanın bir yolunu buldular.

Akıllı halı, kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinde, akıllı evlerde ve oyun uygulamalarına sahip olabilir. Ayrıca tıp uzmanları tarafından uzaktan izlenmesi gereken kişilere bakım sağlamanın daha mahremiyet dostu bir yolunu da sunabilir.

MIT akıllı halı ile üstün güvenlik vadediyor

MIT'nin belirttiği gibi bu alandaki diğer araştırmalar, taşınabilir kameralar ve web kameraları gibi cihazlara dayanıyordu. MIT'nin yeni sinir ağı kişinin mekik, esneme veya başka eylemler yapıp yapmadığını belirlemek için mat üzerindeki sensörleri kullanıyor.

Makalenin yazarlarından Yiyue Luo, "Yüksek risk altındaki insanların sağlığı, düşmelerin tespiti, rehabilitasyonun takibi, hareketlilik ve diğer birçok şeye izleme sistemi kurmak için bu modelden yararlanmayı hayal edebiliyoruz" dedi.

MIT, dokunmaya duyarlı bir mat tarafından kaydedilen basınç haritalarını kullanarak insan duruşunu 3 boyutlu olarak tahmin etmeye odaklandı. Araştırma makalesinde, "Gerçek zamanlı insan-zemin dokunsal etkileşimlerinin sorunsuz bir şekilde kaydedilmesini sağlayan düşük maliyetli, büyük ölçekli bir akıllı halı ürettik" denildi.

Araştırmacıların akıllı matı, zemine entegre edilebilen 9.000'den fazla basınç sensöründen oluşan entegre bir dokunsal algılama ağı içeriyor. Ayrıca insanlar ve mat arasındaki etkileşimleri gerçek zamanlı olarak kaydetmek için oynatma devrelerini barındırıyor.

Araştırmacılar, kişinin ısı haritası gibi dokunsal ve görsel verileri kullanarak sistemi eğitti. Yapay zeka modeli, kişinin görüntüsünü veya videosunu yaratabilmek ve kişinin çeşitli 3D duruş pozlarını oluşturmak için halı üzerindeki basıncını kullanıyor.

Akıllı halıyı spor amaçlı da kullanmayı düşünebilirsiniz. Araştırmacı Yunzhu Li, "Sadece dokunsal bilgilere dayanarak aktiviteyi tanıyabilir, tekrar sayısını sayabilir ve yakılan kalori sayısını hesaplayabilir" ifadelerini kullandı.

Doktorlar için yardımcı robotlar geliyor

Dünya genelinde çok popüler olan Sophia isimli robotun arkasındaki isim Hanson Robotics, sağlık pazarını hedefleyen yeni bir robotu piyasaya sürmeye hazırlandığını duyurmuştu. Grace olarak isimlendirilen robot, yaşlılarla ve COVID-19 nedeni ile karantina altına alınan kişiler ile iletişim kurmak için tasarlanmıştı.

Mavi hemşire üniforması giyen Grace'in göğsünde termal kamera yer alacak. Robot, bu sayede insanların ateşini ölçebilecek. Hastaları teşhis etmek için yapay zeka kullanan Grace, İngilizce, Mandarin ve Kantonca olmak üzere üç farklı dil biliyor.