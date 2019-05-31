MIT Araştırmacıları, İnsan Sinirlerini Simüle Eden Eldiven Geliştirdi

Elimizle dokunduğumuz bir nesnenin sert mi yoksa yumuşak mı olduğunu sinirlerimizin beynimize gönderdiği sinyaller sayesinde kolaylıkla algılayabiliyoruz. Peki, bu tür bilgileri bir bilgisayara aktarabilme şansına sahip olsaydık, nasıl olurdu?

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ndeki (MIT) araştırmacılara göre cevap, sinirleri simüle etmekte saklı olabilir. MIT’de görevli bilim insanları, nesneleri dokunarak tanımlayabilen sensörlerle dolu bir eldiven geliştirdi.

Araştırmacıların “Scalable tactile glove”, Türkçe anlamıyla "ölçeklendirilebilir dokusal eldiven" olarak adlandırdıkları bu eldiven, her biri basınç sinyallerini kaydetmek üzere tasarlanan 550 minik sensörden oluşuyor.

Söz konusu sensörler, bir nesneyi nasıl kavradığımıza ve çeşitli baskı noktalarının nerede olduğuna bağlı olarak, bilgisayarın nesneyi tanımlamasına yardımcı oluyor. En nihayetinde, bilgisayarın nesneleri sınıflandırmasına ve görsel bilgi girişine gerek duymadan ağırlıklarını tahmin etmesine olanak sağlıyor.

Araştırmacılar, eldivenin şimdiye kadar yüzde 76 doğruluk oranı ile nesneleri tahmin ettiğini söyledi. Eldivenin en fazla 10 dolarlık malzemeler kullanılarak üretildiğini belirten araştırmacılar, diğer sistemlere kıyasla çok daha verimli ve uygun maliyetli bir ürün geliştirdiklerini ifade etti.



