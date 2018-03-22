MIT Araştırmacıları ‘Robot Balık’ Geliştirdi

MIT'nin Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı (CSAIL) araştırmacıları, deniz yaşamını daha iyi gözlemlemek için 18 metre derinliğe kadar yüzebilen bir robot balık geliştirdi.

Okyanuslar gezegenimizin yüzeyinin yüzde 70’ini kaplıyor, ancak yine de en az keşfedilen bölgeler olarak biliniyor. Hayal gücümüzün çok ötesinde yaratıkların dahi olduğu düşünülen el değmemiş bu gizemli habitat, tarih boyunca birçok araştırmacı tarafından uygulanan farklı yöntemlerle keşfedilmeye çalışıldı.

Bilim insanları, deniz yaşamını keşfetmek için birçok metot kullansa da, bu yöntemler belli bir yerden sonra çıkmaza düşüyor. Başvurulan en popüler yöntemlerin başında sualtı araçları geliyor. Ancak sahip oldukları pervaneler nedeniyle çok fazla ses çıkartan bu araçlar, deniz canlılarının korkmasına ve saklanmasına yol açıyor. Haliyle keşif yapmak bu durumda bir hayli zor oluyor.

MIT araştırmacıları, denizlerdeki biyolojik çeşitlilik hakkında kapsamlı bir değerlendirmeye her zamankinden daha da yakın. "SoFi" adında bir robot balık geliştiren araştırmacılar, etkili bir çözüm yolu bulmuşa benziyor. Oldukça yumuşak bir dokuya sahip olan robot, tıpkı gerçek bir balık gibi hareket edebiliyor.

SoFi, araştırmacıların hareketlerini yönlendirmesine izin veren bir akustik iletişim sistemi ile kontrol ediliyor. 18 metre derinliğe kadar yüzebilen robot balık, 40 dakika boyunca suyun altında durabiliyor.

Deniz yaşamını daha yakından gözlemlemek için geliştirilen robot, şu ana kadar yapılan testlerden tam not aldı. SoFi’nin hızını artırmak için çalışmaların devam ettiğini söyleyen MIT araştırmacıları, projenin tam anlamıyla hayata geçmesiyle birlikte, okyanuslardaki birçok gizemli canlının keşfedileceğini düşünüyor.