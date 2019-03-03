MIT’den Ters Taklalar Atabilen Robot: Mini Cheetah

Daha önce Cheetah adlı dört bacaklı bir robot tanıtan MIT, şimdi de bu robotun yeni bir versiyonu olan Mini Cheetah ile karşımıza çıktı. Üstelik bu mini robotun yapabildiği yeni bir hareket de var; Mini Cheetah ters takla atabiliyor!

Aslında ters takla atabilen robotları daha önce de duymuştuk. Örneğin Boston Dynamics firmasının Atlas adındaki çok daha büyük boyutlu robotu, 2017 yılında ters takla atabilme yeteneğiyle ilk kez ortaya çıktığında herkesi şaşırtmıştı. Fakat Atlas iki bacaklı bir robottu, bu yeteneğe sahip dört bacaklı ilk robot ise Mini Cheetah oldu ve bu gerçekten etkileyici.

Mini Cheetah adından da anlaşılabileceği gibi, daha büyük boyutlara sahip olan önceki Cheetah 3’ün daha küçük boyutlu bir versiyonu olarak tasarlanmış. Güçlü, dayanıklı ve uygun fiyatlı olarak nitelendirilen Mini Cheetah’ın 9 kg ağırlığında olduğu ve saniyede 2.45 metre’lik yani saatte 9 km’lik bir hızla ilerleyebildiği belirtiliyor.

Mini Cheetah’ın boyutlarının ve tasarımının, bu mini robota sevimli ve arkadaş canlısı bir görünüm kazandırdığını söyleyebiliriz. Mini Cheetah zıplamak, yerde yuvarlanmak ya da yanınızda yürüyüşünüze eşlik etmek gibi hareketleri kolaylıkla yapabiliyor.

Boston Dynamics’in gerçek bir ürün olarak ortaya çıkarılan ve daha gösterişli bir yapıya sahip olan SpotMini robotundan farklı olarak, Mini Cheetah sadece bir araştırma projesinin sonucu olarak ortaya çıktı. Bu da demek oluyor ki, muhtemelen bu sevimli mini robottan bir tane satın alma şansımız olmayacak. Yine de günün birinde ters taklalar atabilen sevimli bir robot köpeğe sahip olma hayallerimiz devam ediyor.