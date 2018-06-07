Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, dünyanın ilk “psikopat yapay zekası”sını geliştirdi. İsmini 60’lı yıllarda Alfred Hitchcock tarafından çekilen korku filmi Psycho’daki Norman Bates karakterinden alan Norman, Reddit kullanıcılarının kötü yorumlarıyla eğitildi.

Yapay zeka, hayatımızın birçok noktasında devrim niteliğinde yeniliklere gebe olacak bir potansiyele sahip olsa da, Elon Musk gibi daha birçok insan, robotların insanlığın gezegendeki varlığını tehdit ettiğini düşünüyor.

MIT Medya Laboratuvar'ındaki araştırmacılar, yapay zeka hakkındaki tüm bu korku senaryolarından yola çıkarak, dünyanın ilk psikopat yapay zekası Norman’ı geliştirdi.

İnsanlığın yapay zekayı kötüye kullanması sonucunda ortaya çıkabilecek tehlikeler üzerine bir çalışmaya imza atan araştırmacılar, bunun için popüler sosyal medya platformu Reddit’in en karanlık köşelerini kullandılar.

Norman, insanların elinde kötüye kullanılan bir yapay zekanın neler yapabileceğini gözler önüne seriyor. 60’lı yılların kült korku filmi Psycho’nun kurgusal karakteri Norman Bates‘ten ilham alınarak yapılan Norman, yapay zekaların eğitimleri için kullanılan veri kümesinin davranışları nasıl etkileyebildiğini göstermek için tasarlandı.

Psycho filminde Anthony Perkins'in canlandırdığı Norman Bates karakteri

Söz konusu veri seti, isimlendirilmemiş bir alt dizinden gelen görüntülerin, “ölümün rahatsız edici gerçekliğini belgelemek ve gözlemlemek için adanmış” olduğunu belirtiyordu. Ardından Rorschach testine tabi tutulan Norman, oldukça ilginç sonuçlar verdi.

Bilmeyenler için; İsviçreli psikiyatrist Hermann Rorschach tarafından bulunan ve mürekkep testi olarak da bilinen Rorschach testi, kişinin bilinçaltını ortaya seren bir test olarak biliniyor.

Norman’ın sonuçlarını standart bir yapay zekanın sonuçları ile karşılaştıran araştırmacılar, kendilerini korkunç bir senaryonun ortasında buldu. Standart yapay zeka, betimlemesi için verilen resme, “Verilen siyah beyaz fotoğrafta beyzbol eldivenleri yer alıyor” derken, Norman ise “Bir adam gün ışığında makineli tüfek tarafından öldürüldü” cevabını vermiş. Standart yapay zeka, başka bir resim için “Bir kadın şemsiyesini açmış” cevabını verirken, psikopat yapay zeka Norman ise , “Çığlık atan bir kadın var önünde de ölü kocası…” betimlemesini yapmış.

Belirli verileri bir algoritmayla beslemenin tehlikelerini ve bunun davranışları nasıl etkileyebileceğini göstermeyi amaçlayan araştırmacılar, belki de korkmamız gerekenin yapay zeka değil, insanlık olabileceğini gözler önüne serdi.