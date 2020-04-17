MIT: Koronavirüste Karantina Önlemleri Gevşetilirse Felaket Olur

Amerika’daki Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) mühendisler, karantina önlemlerinin koronavirüsün yayılması üzerindeki etkilerini tahmin etmek için sinir ağı kullanan bir model geliştirdi. Modelden elde edilen bilgilere göre MIT, karantina önlemleri gevşetilirse bunun koronavirüs için bir felaket olacağını ifade etti.

MIT’in, salgın ile ilgili gerçek bilgilere dayalı olarak geliştirdiği modelde, farklı ülkelerde alınan karantina seviyeleri değerlendirildi. Modelden elde edilen bilgilere göre eğriyi düzleştirmek yani salgında hızlı artışın önüne geçmek gerekiyor.

Koronavirüs karantina önlemleri gevşetilmemeli

MIT’nin geliştirdiği modelde öncelikle salgının ortaya çıktığı Wuhan’dan elde edilen bilgiler sonrasında ise İtalya, Güney Kore ve ABD’den elde edilen bilgiler kullanıldı. Hali hazırda kullanılan SEIR isimli model ile sinir ağlarının birlikte kullanıldığı çalışmada, karantina önlemlerinin farklı ülkelerdeki koronavirüs vaka oranlarını nasıl etkilediğine bakıldı.

Model, eğitim için gerçekleştirilen 500 tekrardan sonra enfeksiyonun yayılımını tahmin edebildi. Bu tahminlerde güçlü önlemlerin hızlı bir şekilde uygulamaya konduğu yerlerde, virüsün yayılımının daha etkili bir şekilde önüne geçilebildiği görüldü. ABD gibi önlemlerin daha yavaş uygulamaya koyulduğu yerlerde ise önlemlerin etkilerinin daha yavaş görüldüğü ortaya çıktı.

Virüsün Yayılma Hızı Ne Zaman Azalacak?

Modelin, kullandığı bilgilere dayanarak 15-20 Nisan arası tarihlere kadar koronavirüste plato aşamasına yani vaka sayılarının artmayıp aynı gideceği seviyeye ulaşılamadığını tahmin ettiği görüldü. Model aynı zamanda plato aşamasına geçildiği zaman ABD’de yeni tip koronavirüs ile enfekte olmuş kişi sayısının 600 bin olacağını tahmin ediyor.

Araştırmacılar, karantina önlemlerinin erken bir zamanda gevşetilmesinin ikinci koronavirüs dalgasına neden olarak bir felakete yol açabileceğini söylüyor. Bu nedenle önlemlerin, virüsün bulaşması kontrol altına alındığında ve hastanelerin kapasite olarak hastaları karşılayabileceği zaman gevşetilmesi öneriliyor.