MIT'li Araştırmacılar, Bulanık Görselleri Netleştirebilen Bir Teknoloji Geliştirdi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) bir grup araştırmacı, bulanık görüntülerin yer aldığı videoların net olan kopyalarını elde etmeye yarayacak olan bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Görsel deprojeksiyon model (visual deprojection model) olarak isimlendirilen algoritmanın temelleri ise evrişimli sinir ağlarına dayanıyor.

Araştırmacılar, algoritmayı aynı fotoğrafların düşük kaliteli ve yüksek kaliteli versiyonları ile eğittiler. Algoritmanın, düşük kaliteli ve bulanık olan görselleri işleyerek videoda bulanık olan şeyin ne olduğunu analiz etmesi sağlandı. Ardından ise net olan ve bulanık olan video görüntülerinden elde edilen bilgiler bir araya getirerek yeni görüntüler oluşturuldu.

Modelin geliştirilmesi sırasında yapılan denemelerde, bir insanın yürümesi ile bacaklarının boyutunu ve pozisyonlarını gösteren ve 24 kareden oluşan bir video elde edilebildi. Her ne kadar bulanık görüntülerden net sonuçlar elde etmeyi sağlayacak olan bu teknoloji duyanları heyecanlandırsa da algoritmanın geliştirilmesinin esas amacı tıbbi sebeplerden kaynaklanıyor. Bu teknoloji sayesinde röntgen gibi iki boyutlu görsellerin, bilgisayarlı tomografi gerektirmeden üç boyutlu görsellere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Araştırmanın baş yazarı olan Guha Balakrishna da bu durumu “Röntgenleri bilgisayarlı tomografi taramasına çevirebilirsek bu büyük bir icat olur. Bu sayede sadece röntgeni alıp algoritmaya verdiğinizde eksik olan bilgileri tamamlayabilirsiniz” şeklinde ifade ediyor. Şimdilik tıp alanında kullanılması planlanan bu model, ilerde başka alanlarda da kullanılabilir.