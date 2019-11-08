MIT Mühendisleri Jenga Oynayan Robot Geliştiriyor

MIT mühendisleri tarafından geliştirilen iki parmak mekanizmalı robot, Jenga oyunu üzerinde insanlara meydan okumaya hazırlanıyor.

Yapay Zekadan Destek Alıyor

Robotların hemen her tarafta insanlara karşı meydan okumaya başladığını görüyoruz. Henüz birkaç saat önce yaptığımız haberimizde, robot futbol takımının insanlara meydan okumaya hazırlandığını söylemiştik. Görünüşe göre bunlarla kısıtlı değil.

MIT mühendisleri tarafından geliştirilen ve parmak benzeri uzantılarla donatılan robotun parçaları tutma, çekme ve itme gibi işlevleri bulunuyor. Bu arada Jenga bloklarını tanıyabilmek için algılayıcılardan faydalanan bu robotun yapay zeka ile oyunun fiziği üzerinde hesaplamalar yapabildiğini de belirtelim.

Robot, algılayıcıları aracılığı ile yapay sinir ağı üzerinden makine öğrenimi yoluyla, oyunun fiziksel kurallarını anlayabiliyor. Yani robotun biraz daha deneme-yanılma yolu ile öğrendiği söylenebilir. Parçaları dürttüğünde hareket edip etmediğini görmek veya kulenin yıkılması gibi deneyimler, tecrübenin artmasına yol açıyor.

Eğer robotun nasıl çalıştığını merak ediyorsanız, hemen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.