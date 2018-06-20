MIT, Robotları Sezgisel Olarak Kontrol Etmenin Yolunu Buldu

Robotik teknolojiler çok geniş bir uygulama yelpazesine sahip olsa da, insanlarla tamamen entegre bir yapıda değil. Fakat MIT (Massachusetts Institute of Technology) araştırmacıları, el hareketlerini ve beyin dalgalarını kullanarak robotları sezgisel olarak kontrol etmenin bir yolunu buldu.

MIT araştırmacıları, insanların bir hata yaptığında doğal bir tepkime sonucu ortaya çıkan “hata ile ilgili potansiyeller” (ErrPs) adı verilen beyin sinyallerini kullandı.

Geliştirilen sistem, robotik çalışmayı gözlemleyen bir kişinin beyin aktivitesini izliyor ve bir ErrPs meydana gelirse, robot aktivitesini duraklatıyor. Böylece kullanıcı robotun yaptığı hatayı düzeltebilme imkanına sahip oluyor. Kas aktivitesini ölçen bir arayüz aracılığıyla gerçekleşen sistemde, kişi robotu el hareketleriyle yönlendirebiliyor.

Rethink Robotics’in robotu “Baxter” ile bir test gerçekleştiren ekip, robotik kola bir matkap monte etti. Beyin dalgalarıyla kontrol edilen Baxter, karşısına yerleştirilen metal plakadaki üç hedefi daha önceki testlerde yüzde 70 oranında doğru bulurken, artık yüzde 97 oranında bir başarı sağlayabiliyor.

Projenin mimarlarından Joseph DelPreto, geliştirdikleri sistemin geleneksel robotik teknolojilerden farklı olduğunu söyleyerek, “Sistemin en önemli avantajı, daha önce çalışmadığı insanlarla dahi entegre bir yapıda çalışabilmesi. Dolayısıyla kullanıcılar önceden belirlenmiş bir şekilde düşünmek zorunda kalmıyor. Makine size uyum sağlıyor ve ne düşünüyorsanız onu yapıyor” ifadelerini kullandı.

Robotları sezgisel bir şekilde kontrol edebilmek, robotik teknolojilerin geleceği açısından yeni olasılıklar doğurabilir, ancak daha uzun vadede, yaşlılar veya dil bozukluğu ve felç hastaları için de yararlı olabilir.