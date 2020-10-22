MIT, Yapay Zeka ile Ölü Dilleri Çözecek

Son araştırmalar, şimdiye kadar var olan çoğu dilin artık konuşulmadığını gösteriyor. Bu dillerin çoğu çözülmemiş olarak nitelendiriliyor. Araştırmacılar, yeni bir çeviri sistemi ve biraz dedektiflik çalışması uygulayarak eski çözülemez dillere yeni bir ses getirmeyi umuyor.

MIT'nin Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı veya CSAIL'deki araştırmacılar, makine öğreniminin yardımıyla ölü dillere yeni bir soluk getirmek için çalışıyor.

MIT Yapay Zeka ile Çözülmeyen Dilleri Çözecek

MIT'nin Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı'ndaki (CSAIL) araştırmacılar büyük bir gelişme yaptılar.

Yeni geliştirilen sistem, artık anlaşılamayan kayıp dilleri otomatik olarak deşifre edebiliyor ve bunu örnek vermek gerekirse Yunanca veya İbranice gibi diğer dillerin erken biçimleriyle ilişkilerine dair ileri düzeyde bilgiye ihtiyaç duymadan yapabiliyor. Sistemin tarihsel dil ilkelerine dayanan bir algoritma kullandığı ve iki dil arasındaki yakınlığı değerlendirebildiği açıklandı.

Ekibin nihai hedefi, sistemin sadece birkaç bin kelime kullanarak dilbilimcilerin on yıllardır ellerinden kaçan kayıp dilleri deşifre edebilmesi. MIT Profesörü Regina Barzilay'ın öncülüğünü yaptığı sistem, dillerin genellikle yalnızca belirli öngörülebilir şekillerde geliştiği gerçeği gibi tarihsel dilbilimden elde edilen içgörülere dayanan birkaç ilkeye dayanıyor.

Yapay zeka ya da diğer bir ismi ile artificial intelligence en kısa tanımı ile makinelerin insanlar gibi karmaşık problemlere çözüm üretmesine olanak sunan bir teknoloji. Hemen aşağıdan yapay zeka hakkında bilinmesi gerekenlere kolayca ulaşabilirsiniz.

Sizler MIT'nin Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı'ndaki (CSAIL) araştırmacılar tarafından yapılan bu büyük gelişme hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden konu hakkındaki detaylarınızı bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

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