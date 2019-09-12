MIT, Yeniden Programlanabilen Boya Üzerinde Çalışıyor

Kimimiz modelini çok beğendiğimiz kıyafet ve ayakkabıların farklı renklerini de almayı severiz. Bizi aynı modelin farklı renklerine para dökmekten kurtaracak olan teknoloji, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) geliştirildi. MIT Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka Laboratuvarı’ndaki bir grup araştırmacının geliştirdiği mürekkep sayesinde renkler, ışık projektörü kullanılarak yeniden programlanabiliyor.

PhotoChromeleon adı verilen mürekkep, fotokromik boya kullanılarak elde edildi. Aslında fotokromik teknolojisinin ne olduğunu gözlük camlarından biliyor olabilirsiniz. Fotokromik boyaların özelliği, güneşten gelen UV ışınlarıyla birlikte renk değiştirmesidir. Fotokromik boyaların kullanıldığı PhotoChromeleon'ı elde etmek için araştırmacılar cyan, magenta ve sarı renkleri ile araba cilası kullandılar.

Üç renk ve ciladan elde ettikleri karşımı nesnelere püskürten araştırmacılar telefon kılıfı ve ve ayakkabı gibi nesneleri bir ışık projektörünün önüne koydular. Ayrıca araştırmacılar nesneler üzerinde istedikleri desenleri oluşturmak için bilgisayar destekli 3D modelleme yaptılar.

Araştırmacılar, adını "bukalemun"dan alan mürekkebin kullanım alanını yaptıkları çalışmada belirterek mürekkebin özellikle giyimde kullanılabileceğini, aynı kıyafetin farklı etkinliklerde giyilmesinde ve kıyafetlerin renklerinin birbirlerine uyumlu olacak şekilde değiştirilmek istendiğinde çok kullanışlı olacağını belirttiler.

Aslında PhotoChromeleon’a benzer bir sistem daha önce ColorMod adıyla yine MIT tarafından gerçekleştirilmişti. ColorMod’da 3D yazıcılar kullanılarak renk tonları değiştirebilen nesneler üretilmişti. Ancak yeni sistem eskisine göre çok daha detaylı olacak ve kullanım alanları daha fazla olacak.