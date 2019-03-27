Mitsubishi Yangınla Mücadelede İçin Otonom Robotlarını Tanıttı

Mitsubishi Heavy Industries mühendisleri, yeni geliştirdikleri Water Cannon Robot (Su bombardıman robotu) ve Hose Extension Robot’u (Hortum uzatma robotu) tanıttı. Bu iki yeni makine, kimyasal tesislerde oluşabilecek yangınlar da dahil olmak üzere, insan itfaiyeciler için çok tehlikeli olabilecek yangınların söndürülmesinde aktif bir rol oynamak üzere tasarlandı. Şirket, geçtiğimiz hafta Tokyo'da bu teknolojinin açık bir gösterisini yaptı.

Mitsubishi’nin yeni su bombardıman robotu, adından da anlaşılacağı üzere büyük yangınları söndürmek için güçlü bir su bombardımanı şeklinde su püskürken otonom bir makinedir. Bu makineye eşlik eden hortum uzatma robotu ise, su püskürten robota su sağlamak için otomatik olarak 300 metre uzunlukta yangın hortumu döşeyebiliyor.

Hem su bombardıman robotu hem de hortum uzatma robotu, farklı durumlar için hem yerde hem de havada kullanılabilen bir keşif ve gözetim robotuyla birlikte çalışıyor. Tüm bu makineler bir kumanda sistemiyle kontrol ediliyor ve hepsi bir arada Yangınla Mücadele Robot Sistemi'ni oluşturuyor.

Mitsubishi Heavy Industries'e göre Yangınla Mücadele Robot Sistemi, özellikle endüstriyel ve enerji altyapısını içeren felaketler için kullanılabilecek bir sistem arayan, Japonya’nın Yangın ve Afet Yönetim Dairesi’nin bir projesi kapsamında kuruldu. Tokyo’nun Ulusal Yangın ve Afet Araştırma Enstitüsü de 22 Mart’ta sistemin açık bir gösterimini yaptı.

Küçük çiftlik arabaları, lazer sensörleri, GPS ve bir yangın hortumunun değiştirilmiş şasi çerçeveleri gibi çeşitli teknolojiler robotik sisteme dahil edilmiş durumda. Su bombardıman robotu, bir yangına müdahale etmeye başladığında dakikada 1.0Mpa basınçlı 4 bin litre su püskürtebiliyor.