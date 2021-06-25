MİT'te Çalışmak İsteyen Gençlerin En Çok Sorduğu Sorular Açıklandı

İstihbarat konuları ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı, MİT'te çalışmak isteyen gençlerin en çok sorduğu sorular hakkında ayrıntılı bir açıklamada bulundu. Darıcılı'nın açıklamasına göre gençler MİT'te çalışmaya başladığında yüzünün değiştirilmesinin gerekip gerekmediğini, yakın çevresindekileri bir daha görüp göremeyeceğini merak ediyor.

Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Darıcılı, 21 Haziran 2021 tarihinde Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir tweette Çin İstihbaratı'nın üst düzey isimlerinden biri olduğu iddia edilen Dong Jingwei'nin kızı Dong Yang ile 10 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne sığındığına ilişkin iddiaları değerlendirdi.

Darıcılı, konu ile ilgili paylaştığı tweette şu ifadeleri kullandı:

"Çin'in kontr/espiyonaj direktörlüğü olan Guoanbu'nun Başkanı Dong Jingwei'nin ABD'ye iltica etmesi, kamuoyuna yansıyan ve Soğuk Savaş sonrası dönemde gerçekleşen en önemli angaje ve taraf değiştirme operasyonu. ABD, Çin’in tüm kontr/espiyonaj planlamalarını, sabit/seyyar gözetleme ve takip sistemlerini, kullandığı erken ihbar ağlarını, tüm teknik yerleşmelerini, ABD’ye karşı kullandığı tüm mahalli personeli, tüm dublaj (ikili) eleman şebekesini deşifre edecek."

Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e yönelik espiyonaj stratejisini yeniden planlayacağını belirten Darıcılı, "Bu planda zafiyetler sınırlı düzeyde kalacak. Peki Çin ne yapacak? Yukarıda saydığım tüm uygulama, operasyon ve faaliyetleri tasfiye edecek, ABD’ye karşı kullandığı elemanları deşifre olduğu için bunların ilgisini kesecek, yani görüşmeyi sonlandıracak. Akabinde kontr/espiyonaj mekanizmasını yeniden kuracak" sözlerini kullandı.

Darıcı, "Tüm bunlar da zaman alacak ama Çin’in uğradığı hasar bununla da sınırlı değil. ABD, dost ve müttefik gördüğü ülkelere de Çin’den temin ettiği bilgileri (o ülkeler ile ilgili) verecektir. Bu kapsamda da ilgili ülkelerde deşifre olan zafiyetlerine göre yeniden espiyonaj planlamaları yapacaktır" ifadelerini kullandı.

MİT'te Çalışmak İsteyen Gençler En Çok Hangi Soruları Soruyor?

Kendisinin artık bir akademisyen olduğunu ifade eden Darıcı, IndyTurk'teki habere göre gençlerin en çok annesi ve babası da dahil olmak üzere yakın çevresindekileri bir daha görüp göremeyeceğini, isminin ve yüzünün değişip değişmeyeceğini soranların olduğunu söyledi.

Darıcı, gençlerden gelen bu sorulara verdiği cevapta ise bunların hep izlenme kaygısı ile yapılmış, gerçekle bir bağlantısı olmayan filmlerden öğrenilen bilgiler olduğunu, "Buraya girersen bir daha çıkamazsın" gibi kuralların gerçekte var olmadığını söyledi.

Darıcı, soruya verdiği cevapta şu sözleri kullandı: