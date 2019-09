MIUI 11 Güncellemesi Alacak Olan Akıllı Telefonlar Belli Oldu

Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı işletim sistemi olan MIUI 11'in hangi cihazlara ne zaman sunulacağı belli oldu. MIUI 11 güncellemesi alacak olan cihazların listesini sizler için tüm detaylarıyla derledik.

MIUI 11'in halka açık beta programı 27 Eylül itibariyle başlayacak. Peki MIUI 11 beta programında hangi cihazlar yer alıyor? MIUI 11 beta programında şu cihazlar yer almakta:

Xiaomi: Mi 5C, Mi MAX 2, Mi Not 2, Mi MIX, Mi 5s, Mi 5s+, Mi 5X, Mi Note3, Mi 6X, Mi 6, Mi MIX 2, Mi 8 SE, Mi 8 Gençlik Sürümü , Mi MAX 3, Mi CC 9, Mi CC 9e, Mi CC 9 Özel Sürüm, Mi 8, Mi 8 ekrandan parmak izi versiyonu, Mi MIX 3, Mi 8 Explorer sürümü, Mi MIX 2S, Mi 9 SE, Mi 9

Redmi: Redmi Note 4X, Redmi 4X, Redmi Note 5A standart versiyonu, Redmi Note 5A yüksek versiyonu, Redmi 5A, Redmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi Note 5, Redmi 6 Pro, Redmi Note 7, Redmi Not 7 Pro, Redmi K20 Pro, Redmi K20, Redmi Not 8 Pro

MIUI 11 Alacak Olan Xiaomi Modelleri

MIUI 11 güncellemesi alacak olan cihazların listesi ve güncelleme tarihi de Xiaomi tarafından açıklandı.

Ekim ayının ortasında MIUI 11 güncellemesi alacak olan cihazlar

Xiaomi: Mi 9, Mi 9 Transparent Edition, Mi 9 SE, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 8, Mi 8 Youth, Mi 8 Explorer’s Edition, Mi 8 (ekrandan parmak izi olan model), Mi 8 SE, Mi MAX 3

Redmi: Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7

Ekim ayının sonunda MIUI 11 güncellemesi alacak olan cihazlar

Xiaomi: Mi 9 Pro 5G, Mi CC 9, Mi CC 9 Meitu özel sürüm, Mi CC 9e, Mi MIX 2, Mi Note3, Mi 6, Mi 6X

Redmi: Redmi 7A, Redmi 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi S2

Kasım ayının başında MIUI 11 güncellemesi alacak olan cihazlar

Xiaomi: Mi MIX, Mi 5s, Mi 5s plus, Mi 5X, Mi 5C, Mi Note2, Mi PLAY, Mi Max 2

Redmi: Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi 5 Plus, Redmi 5, Red Rice Phone 5A, Redmi Phone 4X, Redmi Note 5A Standard Edition, Redmi 5A High Edition

MIUI 11 güncellemesi ile beraber cihazlara pek çok yenilik gelecek. Bu yeniliklerin neler olduğunu öğrenmek için buradaki bağlantı üzerinden MIUI 11 ile ilgili haberimize ulaşabilirsiniz.