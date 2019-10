MIUI 11 Güncellemesi İçin Tarih Verildi

Xiaomi’nin özel Android arayüzü MIUI 11 geçtiğimiz aydan bu yana Çin’de beta sürecindeydi. Şirket şimdilerde ise yeni yazılımını dünya genelinde daha çok bölgede yayınlamaya hazır.

MIUI Hindistan Twitter hesabı, yeni arayüzü gösteren bir animasyon yayınladı ve 16 Ekim tarihini işaret etti. Yani, yazılımın küresel olarak 16 Ekim’de yayınlanacağı söylenebilir.

MIUI 11’in bize neler getireceğini kısaca hatırlayacak olursak; yeni, dinamik olarak ölçeklenen bir yazı biçimi ve bildirimlerin anında görsel ve işitsel olarak algılanmasını sağlayacak bazı yeni ses tasarımları sunulacak. Bunların yanı sıra yüksek hızlı bir kablosuz dosya aktarım protokolü ve MIUI'nin ofis uygulamaları grubu da bu arayüz ile birlikte geliyor.

16.10.2019 #MIUI11



