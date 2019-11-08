MIUI 11'in Stabil Versiyonu 12 Cihaza Geldi

Xiaomi, Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemesini dağıtmaya başladı. Xiaomi kullanıcılarının merakla beklediği güncelleme nihayet çıktı. Gelin hep beraber MIUI 11 güncellemesi ile beraber hayatımıza hangi özelliklerin girdiğine ve hangi cihazların MIUI 11 güncellemesi aldığına yakından bakalım.

MIUI 11 güncellemesi ile beraber yepyeni bir yazı tipi ve bildirimlerin anında algılanmasını sağlayacak ses tasarımı cihazlara gelmekte. Arayüz ile birlikte yüksek hızlı bir kablosuz dosya aktarım protokolü ve MIUI'nin ofis uygulamaları grubu da kullanıcılara sunuluyor.

MIUI 11 güncellemesini Çin'de almaya başlayan cihazların listesi şu şekilde:

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Redmi Not 7

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Redmi K20 Pro

Xiaomi Redmi 6 Pro

Xiaomi Mi Not 3

Xiaomi Redmi S2

Xiaomi Redmi Not 5A

Xiaomi Redmi 7A

MIUI 11'i gelecek aylarda alacak cihazlar şu şekilde:

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 8 Explorer

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Redmi 7

Xiaomi Redmi Not 7 Pro

Xiaomi Redmi K20