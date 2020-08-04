MIUI 12 Android 11 Güncellemesini Alacak Akıllı Telefonlar

Xiaomi, akıllı telefonlar dışında MIUI Android arayüzü ile bilinir. Şirket, tüm cihazları için en az 2-3 MIUI güncellemesi yayınlıyor. Ancak aynı şeyi Android platform güncellemesi için söylemek güç; amiral gemisi veya popüler orta sınıf olmayan modellere güncelleme aynı hızda sunulmuyor. Mi Topluluğu’nda Android 11 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi, POCO ve Black Shark telefon modelleri açığa çıktı.

Android 11 Güncellemesi MIUI 12 ile Gelecek

Mi Topluluğu gönderisi, Mi Fans Team’in bir parçası olan bir kullanıcı tarafından paylaşıldı. Bu nedenle doğruluk payı oldukça yüksek, Xiaomi’nin de paylaşacağı Android 11 uyumlu cihazlar listesi de aşağı yukarı böyle olacaktır. Mesaj ayrıca, kararlı (final) sürümün Google’ın Android 11’i resmi olarak duyurması beklenen Eylül ayından dağıtılacağını da doğruluyor. Aşağıda belirtilen tüm cihazlar için güncelleme MIUI 12 ile birlikte gelecek.

Android 11 Güncellemesi Alacak Xiaomi, Redmi, POCO ve Black Shark Telefonlar

Güncelleme ilk başta Android 11 için test edilen cihazları listeliyor. İşte Xiaomi, Redmi ve POCO akıllı telefonların tam listesi:

Cihaz Durum Xiaomi Mi 10 Android 11 Beta 2 - MIUI 12 Xiaomi Mi 10 Pro Android 11 Beta 2 - MIUI 12 Xiaomi Mi 10 Youth Edition Dahili Test Ediliyor Redmi K30 Pro/POCO F2 Pro Android 11 Beta 2 - MIUI 12 Redmi K30/POCO X2 POCO Hindistan tarafından doğrulandı Redmi K30 5G Dahili Test Ediliyor Redmi K30i 5G Dahili Test Ediliyor Xiaomi Mi CC9 Pro/Mi Note 10/Mi Note 10 Pro Dahili Test Ediliyor Xiaomi Mi Note 10 Lite Dahili Test Ediliyor Redmi K20/Xiaomi Mi 9T Dahili Test Ediliyor

Mi Topluluğu’nda yapılan paylaşım, yukarıdaki listenin yanı sıra Android 11 güncellemesini alacak tüm Xiaomi, Redmi, POCO ve Black Shark akıllı telefonların tümünü listeliyor. Ne yazık ki Mi 8, Mi Mix 2S, POCO F1, Black Shark ve Black Shark Helo gibi Snapdragon 845 işlemcili 2014 üst seviye telefonlar için güncelleme sunulmayacağını da doğruluyor.

Xiaomi Android 11 Güncellemesi Alacak Cihazlar

Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Youth Edition

Mi CC9 Pro/Mi Note 10/Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 Lite

Mi 9, Mi 9 Pro, Mi 9 SE, Mi 9 Lite/Mi CC9

Mi CC9 Meitu Edition

Mi 9T, Mi 9T Pro

Mi A3

Redmi Android 11 Güncellemesi Alacak Cihazlar

Redmi K30 Pro, Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30 5G Racing Edition, Redmi K30i 5G

Redmi K20, Redmi K20 Pro

Redmi K10X Pro, Redmi 10X, Redmi 10X 4G/Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S

Redmi 9, Redmi 9C, Redmi 9A

POCO Android 11 Güncellemesi Alacak Cihazlar

POCO F2 Pro

POCO X2

POCO M2 Pro

POCO C3

Black Shark Android 11 Güncellemesi Alacak Cihazlar