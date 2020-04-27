MIUI 12 Tanıtım Etkinliğinden Sonra Xiaomi'den MIUI 13 Paylaşımı

Xiaomi, bugün resmi olarak MIUI 12 güncellemesini duyurdu ve uygun cihazlar Çin’de kapalı beta güncellemeleri almaya başladı. MIUI 12 final sürümünün Haziran ayı sonunda yayınlanması bekleniyor. Şirket, yeni duyurduğu mobil işletim sisteminin yeni sürümü MIUI 13 üzerinde çalışmaya başladığını da duyurdu.
Xiaomi'den MIUI 13 Katılım Anketi
Xiaomi telefonlara güç verecek yeni yazılım MIUI 12 bugün resmi olarak duyuruldu. MIUI 12 özellikleri, MIUI 12 ile gelen yenilikler ve MIUI 12 güncellemesi alacak cihazlar (telefonlar) listesi de paylaşıldı. MIUI 12 tanıtım etkinliğinden hemen sonra Çin’deki Mi Topluluğu’nda bir gönderi paylaştı. Gönder, ilgilenen kullanıcıları MIUI 13 için Özellik Tasarım Anketi’ne katılmaya çağırıyor.
Çinli akıllı telefon üreticisi, henüz cihazlarına kararlı MIUI 12 güncellemesini sunmadı ancak muhtemelen gelecek yıl piyasaya sürülecek MIUI 13 üzerinde çalışmaya başladı. MIUI başındaki isim, “yazılım cep telefonlarının ruhudur ve donanım bir dereceye kadar daha önemlidir” sözüyle sunumu başlatmıştı. Bu, Xiaomi’nin mobil işletim sistemine ne kadar bağlı olduğunu açıkça gösteriyor. Aslında MIUI olmasaydı şimdi bir Xiaomi olmazdı.
Şirket, MIUI 12 için global tanıtım etkinliğini henüz duyurmadı. Xiaomi’nin 30 Nisan’da planlanan bir online etkinliği var ancak bu Redmi Note 9 serisinin Avrupa lansmanı olacak.
Xiaomi MIUI 12 Özellikleri, Yenilikler
- Yeni ayarlar ve bildirim paneli
- Yeni sistem kullanıcı arayüzü
- Yeni ekran kilidi ve animasyonlu duvar kağıdı
- Maske sistemi
- Yeni dinamik yazı tipi
- Ultra pil tasarrufu
- Yeni Hava Durumu uygulaması
Tüm Xiaomi MIUI 12 özelliklerine (MIUI 12 ile gelen yeniliklere) blog yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Xiaomi MIUI 12 Güncellemesi Alacak Telefonlar
MIUI 12 Güncellemesi Alacak Cihazlar - İlk Parti
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10 Youth Edition
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Xiaomi Mi 9 Explorer Edition
- Xiaomi Mi 9
- Redmi K30 Pro Zoom Edition
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 5G
- Redmi K30
- Redmi K20 Pro Premium Edition
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20
MIUI 12 Güncellemesi Alacak Cihazlar - İkinci Parti
- Xiaomi Mi Mix 3
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Xiaomi Mi CC9 Pro
- Xiaomi Mi CC9
- Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition
- Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
- Xiaomi Mi 8
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi Note 7
MIUI 12 Güncellemesi Alacak Cihazlar - Üçüncü Parti
- Xiaomi Mi CC9e
- Xiaomi Mi Note 3
- Xiaomi Mi Max 3
- Xiaomi Mi 8 Youth Edition
- Xiaomi Mi 8 SE
- Xiaomi Mi Mix 2
- Xiaomi Mi 6X
- Redmi Note 8
- Redmi 8
- Redmi 8A
- Redmi 7
- Redmi 7A
- Redmi 6 Pro
- Redmi 6
- Redmi 6A
- Redmi Note 5
- Redmi S2
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