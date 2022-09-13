MIUI 13.1 Güncellemesi Alacak Xiaomi Telefonlar Belli Oldu
Xiaomi'nin sessiz sedasız ortaya çıkardığı MIUI 13.1 sürümünü sağlayacağı telefonlar belli oldu. İşte detaylar!
MIUI 13 ve MIUI 14 arasında herkesin gelmesini beklediği bir MIUI 13.5 sürümü vardı ancak Xiaomi, Android 13 ile MIUI 13.1'i tanıttı. MIUI 13.1 sürümü MIUI 13'ten pek farklı olmasa da herkesin beklediği büyük bir güncelleme oldu. Yeni güncellemeyle ilgili en önemli değişiklik, yeni Android sürümünü temel alıyor olması.
MIUI 13.1 en yeni Android sürümünü temel alıyor. Google cihazları henüz kararlı Android 13 güncellemesini almazken, Xiaomi 12 serisi Çin'de MIUI 13.1 tabanlı Android 13 güncellemesini almaya başladı. Bazı cihazlar ve beta sürümler, Android 12 tabanlı MIUI 13.1'e sahip durumda.
Yeni güncelleme hakkında şu anda yeterli bilgi yok, bu nedenle güncellemenin içeriğinin ne olduğu da tam olarak net değil ancak görünen durum Android 13'ün popüler özelliklerinin geldiği yönünde.
MIUI 13.1 Güncellemesi Alacak Xiaomi Telefonlar
- Xiaomi MIX FOLD 2
- Xiaomi MIX FOLD
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4″
- Redmi 10X
- Redmi 10X 5G
- Redmi K30 Ultra
- Xiaomi 10 Ultra
- Redmi K30S Ultra / Mi 10T
- Redmi 9T
- Mi 10T Lite / Mi 10i / Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 9T / Redmi Note 9 5G
- Mi 11
- Redmi K40 / POCO F3 / Mi 11X
- Redmi K40 Pro / Mi 11X Pro / Mi 11i
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 10S
- Mi 11 Ultra
- MIX 4
- Xiaomi Pad 5
- Xiaomi Pad 5 Pro
- Xiaomi Pad 5 Pro 5G
- Xiaomi 12X
- Redmi K40 Gaming / POCO F3 GT
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Redmi K50 Gaming / POCO F4 GT
- Redmi K40S / POCO F4
- Redmi K50
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50 Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Ultra
- Redmi Note 11T Pro / Pro+
MIUI 13.1 sürümünün her cihaza geleceği düşünülmüyor. Geçen yıl MIUI 12.5 tabanlı Android 12 güncellemesi yalnızca Xiaomi 11 serisi ve K40 Pro için yayınlanmıştı. Kararlı Android 12 güncellemesi ise yalnızca MIUI 13'e dayalı olarak yayınlandı. Bu, MIUI 13.1 sürümünün yalnızca ilk parti amiral gemisi cihazlar tarafından alınabileceği anlamına geliyor. Yani MIUI 13.1 için sabırsızca beklemenize gerek yok.
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