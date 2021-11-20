MIUI 13 Alacak İlk Modeller Belli Oldu
MIUI 13 alacak ilk modeller hangileri? Xiaomi ve Redmi için gelecek yeni güncellemenin ilk detayları belli oldu. İşte merak edilen o liste!
MIUI 13 alacak ilk modeller sızdırıldı. Xiaomi tarafından geliştirilen son MIUI yazılımı, hem performans hem de tasarımsal yenilikleriyle merak uyandırıyor.
Xiaomi kurucu ve yöneticisi olan Lei Jun, bu yılın Ağustos ayı başlarında MIUI 13'ün yıl sonunda geleceğini açıkça doğruladı. Şirket, bu güncellemeyle Mi hayranlarının beklentilerini karşılamayı umuyor. Kacskrz isimli bir geliştirici tarafından ortaya çıkarılan listede 9 adet Xiaomi ve Redmi cihazı bulunuyor. Geliştirici, sistem kodundan MIUI V13.0.0.1.SKACNXM sürümünü çıkardıktan sonra, MIUI 13 yükseltilmiş modellerin listesini de sızdırmayı başardı.
Xiaomi 12 Ultra Kamerası ile İlgili Heyecanlandıran Gelişme!
Xiaomi 12 Ultra kamerası ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya atıldı. Çin'de yer alan sosyal medya hizmeti Weibo üzerinden ortaya atılan iddia, çok sayıda kullanıcının heyecanlanmasını sağladı.
MIUI 13 Alacak İlk Modeller Hangileri?
Sızıntı, ilk akıllı telefon partisinin dokuz model içerdiğini ortaya koyuyor. Bu modeller şu anda MIUI 13 sistemini test etmekte ve liste şu modelleri içeriyor:
- Xiaomi Mi MIX4
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11 Lite
- Xiaomi Mi 10S
- Redmi K40
- Redmi K40 Pro
- Redmi-K40 Pro+
Sistemin öne çıkan özellikleriyle ilgili olarak, bu sistemin sanal bellek, özel bildirim yönetimi, kayan widget'lar, yeni sistem animasyonları, yeni pil yönetimi ve daha güçlü gizlilik koruması içereceğine dair raporlar var.
Söylentilere göre MIUI 13 yenilenmiş bir arayüz tasarımı ile birlikte performans ve pil optimizasyonları sağlayacak. Üstelik Android 11 ve Android 12 çalıştıran akıllı telefonlarda kullanılabilecek. Peki hangi modeller yeni sürüme kavuşacak?
MIUI 13 Alacak Modeller
- Xiaomi Mi Mix 4
- Xiaomi Mi Mix 3
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11 Lite
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11T
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Mi 11X
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10S
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Lite
- Xiaomi Mi 10 Lite Zoom
- Xiaomi Mi 10 Youth Edition
- Xiaomi Mi 10T Pro
- Xiaomi Mi 10T
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Xiaomi Mi Note 10 Pro
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 9 Explorer Edition
- Xiaomi Mi 9 Pro
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi 9 Lite
- Xiaomi Mi CC9 Pro
- Xiaomi Mi CC9
- Xiaomi Mi CC9e
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Xiaomi Mi 9T
- Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
- Xiaomi Mi 8 Pro
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi 8 SE
- Xiaomi Mi 8 Lite
Xiaomi'nin yıllık konferansı 16 Aralık'ta planlanıyor ve şirketin MIUI 13'ü ve Xiaomi 12 serisini tanıtmasını bekliyoruz.
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