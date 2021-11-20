MIUI 13 Alacak İlk Modeller Belli Oldu

MIUI 13 alacak ilk modeller sızdırıldı. Xiaomi tarafından geliştirilen son MIUI yazılımı, hem performans hem de tasarımsal yenilikleriyle merak uyandırıyor.

Xiaomi kurucu ve yöneticisi olan Lei Jun, bu yılın Ağustos ayı başlarında MIUI 13'ün yıl sonunda geleceğini açıkça doğruladı. Şirket, bu güncellemeyle Mi hayranlarının beklentilerini karşılamayı umuyor. Kacskrz isimli bir geliştirici tarafından ortaya çıkarılan listede 9 adet Xiaomi ve Redmi cihazı bulunuyor. Geliştirici, sistem kodundan MIUI V13.0.0.1.SKACNXM sürümünü çıkardıktan sonra, MIUI 13 yükseltilmiş modellerin listesini de sızdırmayı başardı.

MIUI 13 Alacak İlk Modeller Hangileri?

Sızıntı, ilk akıllı telefon partisinin dokuz model içerdiğini ortaya koyuyor. Bu modeller şu anda MIUI 13 sistemini test etmekte ve liste şu modelleri içeriyor:

Xiaomi Mi MIX4

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 10S

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi-K40 Pro+

Sistemin öne çıkan özellikleriyle ilgili olarak, bu sistemin sanal bellek, özel bildirim yönetimi, kayan widget'lar, yeni sistem animasyonları, yeni pil yönetimi ve daha güçlü gizlilik koruması içereceğine dair raporlar var.

Söylentilere göre MIUI 13 yenilenmiş bir arayüz tasarımı ile birlikte performans ve pil optimizasyonları sağlayacak. Üstelik Android 11 ve Android 12 çalıştıran akıllı telefonlarda kullanılabilecek. Peki hangi modeller yeni sürüme kavuşacak?

MIUI 13 Alacak Modeller

Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9e

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi'nin yıllık konferansı 16 Aralık'ta planlanıyor ve şirketin MIUI 13'ü ve Xiaomi 12 serisini tanıtmasını bekliyoruz.