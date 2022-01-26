MIUI 13 Alacak İlk Xiaomi Modelleri Açıklandı!

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Xiaomi akıllı telefonların yeni arayüz güncellemesi olan MIUI 13’ün bugün global lansmanı yapıldı. Sürümün çıkış tarihi ve ilk yayınlanacağı modellerin duyurulduğu lansmanda, yeni sürüm ile ilgili tüm detaylar gün yüzüne çıkarıldı. İşte sürümün yayın tarihi ve MIUI 13 alacak ilk Xiaomi akıllı telefonlar!

MIUI 13 En Geç Mart Sonunda Yayında!

Bugün yapılan lansman ile birlikte yapılan açıklamada, MIUI 13 global sürümünü 2022 yılının ilk çeyreğinde yayınlanacağı belirtildi. Xiaomi kullanıcılarını sevindirecek olan sürüm, yani en geç mart ayı sonuna kadar yayınlanacak.

Yapılan lansmanda MIUI 13 sürümünün yalnızca çıkış tarihinin değil, hangi modellerin yeni arayüzü alabileceğinin de açıklandığını biliyoruz. Xiaomi MIUI 13 sürümü, 18 adet Xiaomi akıllı telefona geliyor. Kalan modeller içinse kademeli şekilde gönderim uygulanacak. Ancak henüz diğer modeller için bir tarih belirtilmiyor.

MIUI 13 Alacak İlk Xiaomi Modeller:

Mi 11 Ultra

Mi 11

Mi 11i

Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Lite

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro 4G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10

Redmi Note 10 JE

Redmi Note 8 (2021)

Redmi 10

Xiaomi Pad 5

Çinli üretici, yeni güncellemenin global sürümünü ilk etapta yukarıdaki modellere dağıtacak. Bu nokrada, güncelleme tabii ki öncelikle test kullanıcılardan tarafından kullanılacak. Beta sürümün ardından ise güncellemenin kararlı sürümü, tüm kullanıcılara zaman içerisinde sunulacak.

MIUI 13 Hangi Yenilikleri Beraberinde Getiriyor?

Xiaomi, MIUI 12’ye kıyasla yaklaşık yüzde 52 daha verimli bir deneyim sunacak MIUI 13 sürümü ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Pil tüketimine yapılan bu iyileştirmelerin içerisinde, konum ve saat gibi çeşitli etkenlere bağlı olarak kullanılmayan uygulamaları tespit eden arayüz, bunları kapatarak güç tüketiminin önüne geçiyor.

Enerji tüketiminde dengeyi bulan MIUI 13, aynı zamanda güvenli bir kullanım için de devreye giriyor. “Elektronik sahtekarlık koruması” adı verilen yeni sistemini tanıtan Xiaomi, üç adımdan oluşuyor. Kullanıcıların sadece yüzünü değil, diğer fiziksel özelliklerini de kaydederek kilit oluşturan sistem, böylelikle çok daha güçlü bir güvenlik duvarı oluşmasını sağlıyor.

Bu sayede şirket, hali hazırda sunduğu yüz tanıma teknolojisinde çok daha başarılı sonuçlar verebiliyor. Aynı zamanda yeni güvenlik özelliklerini tanıtan şirket, kimlik kartı fotoğrafları ve kredi kartı bilgileri gibi bilgiler gönderirken MIUI 12.5’ten daha güvenli olduğunu vaat ediyor.