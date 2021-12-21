MIUI 13 Güncellemesi Alacak İlk Telefonlar Ortaya Çıktı

MIUI 13 güncellemesi alacak ilk telefonlar belli oldu. Peki, Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni güncellemesini ilk etapta hangi akıllı telefon modelleri alacak? Ortaya çıkan bilgilere dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

MIUI 13 Güncellemesi Alacak İlk Telefonlar Neler?

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Xiaomi 11 Youth Edition

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, Android 12 tabanlı MIUI 13'ü piyasaya sürmeye hazırlanırken oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yeni güncellemeyi alacak ilk modeller internet üzerinden sızdırıldı.

Kullanıcı arayüzünde birçok yeniliği beraberinde getirecek olan güncellemeyi ilk etapta 5 adet akıllı telefon modelinin alacağı ileri sürüldü. İddiaya göre yeni güncellemeye sahip olacak telefonlar arasında oldukça ilginç bir model bulunuyor.

Orta seviyede konumlanan Xiaomi 11 Youth Edition, söz konusu güncellemeye ilk sahip olacak telefonlar arasında yer alıyor. Bu yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülen cihazda Qualcomm Snapdragon 780G işlemcisi ve 8 GB RAM mevcut. Adreno 642 GPU'suna sahi olan telefonda şu anda MIUI 12,5 yer alıyor.

MIUI 13'e ilk sahip olacak modeller arasında Xiaomi 11 Ultra ve Xiaomi 11 de bulunuyor. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan telefonlar, sahip oldukları güçlü donanım ve şık tasarım ile büyük beğeni toplamıştı. Mi 11 Ultra, 5000 mAh batarya kapasitesi ile ön plana çıkıyor.

Xiaomi'nin yeni güncellemesini alacak ilk telefonlar arasında Redmi modeller de yer alıyor. Bu cihazların Redmi K40 Pro ve Redmi K40 Pro+ olacağı iddia edildi. Delikli ekran tasarımına sahip olan akıllı telefon modelleri, 2021 yılının şubat ayında piyasaya sürüldü. K40 Pro+ modeli, sahip olduğu kamera ile dikkat çekiyor.

Güncelleme ilk etapta sadece Çin pazarında yayımlanacak ve daha sonra diğer bölgelere dağıtılacak. MIUI 13 ile birlikte kullanıcı arayüzünün tasarımında birtakım değişiklikler meydana gelecek. Güncelleme, tasarımdaki değişikliğin yanı sıra bazı yeni özellikleri de beraberinde getirecek. MIUI 13'ün bu ayın sonlarında resmiyet kazanması bekleniyor.

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