MIUI 13 Tanıtım Tarihi Açıklandı

MIUI 13 tanıtım tarihi belli oldu. Dünya genelinde çok sayıda akıllı telefon kullanıcısı tarafından merak içerisinde beklenen yeni arayüze ilişkin bazı önemli bilgiler de paylaşıldı. Xiaomi tarafından paylaşılan bilgilere dair tüm detaylar haberimizde.

MIUI 13 Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi tarafından yayımlanan poster ile birlikte MIUI 13'ün ne zaman tanıtılacağı gün yüzüne çıktı. Böylelikle çok sayıda kullanıcının kafasında oluşan soru işareti giderilmiş oldu. MIUI 13, 28 Aralık tarihinde Xiaomi 12 serisi ile birlikte tanıtılacak.

Xiaomi Başkan Yardımcısı Chang Cheng, yeni arayüz ile birlikte birçok değişikliğin meydana geleceğini açıkladı. Cheng, yeniliklere ve değişikliklere ilişkin herhangi bir detay paylaşmadı fakat sistem uygulama hızının önemli ölçüde artacağını belirtti.

Xiaomi Başkanı Lei Jun, Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden bir anket gerçekleştirdi. Jun, kullanıcılardan arayüzde iyileştirilmesi gereken kısımları belirtmesini istedi. Kullanıcıların büyük bir kısmı, söz konusu ankette arayüzün stabil hale gelmesine yönelik oy kullandı. Birçok kullanıcı için stabilliğin işlevsellik, gizlilik ve güvenlikten daha önemli olduğu ortaya çıktı.

Daha önce internet üzerinden sızdırılan bigilere göre MIUI 13 özelleştirilebilir bildirim yönetimi, RAM'in sanal olarak genişletilmesi, yeni bir widget sistemi, güncellenen sistem animasyonları ve temaları, akıllı pil yönetimi ve geliştirilmiş gizlilik koruması sunacak.

MIUI 13 Güncellemesi Alacak İlk Modeller Listesi

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Xiaomi 11 Youth Edition

Geçtiğimiz hafta MIUI 13 güncellemesi alacak ilk akıllı telefonlar ortaya çıkmıştı. Kullanıcı arayüzünde birçok yeniliği beraberinde getirecek olan güncellemeyi ilk etapta 5 adet akıllı telefon modelinin alacağı ileri sürüldü. İddiaya göre yeni güncellemeye sahip olacak telefonlar arasında oldukça ilginç bir model bulunuyor.

Orta seviyede konumlanan Xiaomi 11 Youth Edition, söz konusu güncellemeye ilk sahip olacak telefonlar arasında yer alıyor. MIUI 13'e ilk sahip olacak modeller arasında Xiaomi 11 Ultra ve Xiaomi 11 de bulunuyor.

Xiaomi'nin yeni güncellemesini alacak ilk telefonlar arasında Redmi modeller de yer alıyor. Bu cihazların Redmi K40 Pro ve Redmi K40 Pro+ olacağı iddia edildi.

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