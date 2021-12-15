MIUI 13 Yenilikleri Sızdırıldı! (Video)

Xiaomi 12 ile birlikte kullanıma sunulması beklenen MIUI 13, kullanıcılara sistem genelinde bazı önemli yenilikler sunmaya hazırlanıyor. Android 12 tabanlı yeni kullanıcı arabiriminin nasıl gözükeceği ve ne gibi yeniliklere sahip olacağı ise birkaç video ile ortaya atıldı.

MIUI 13 Yenilikleri Neler? Nasıl Görünecek?

Xiaomi UI isimli YouTube kanalı tarafından paylaşılan videolarda birkaç farklı detayın gözler önüne serildiğini görüyoruz. Bunlardan ilki olan Infinity Scroll, ana menüde kaydırma işlevini bir döngüye sokuyor. Başka bir deyişle üç pencerelik bir ana ekran bölmeniz varsa, sonuncusuna geldiğinizde ve bir daha kaydırdığınızda ilkine dönmüş oluyorsunuz.

Ayrıca MIUI 12.5 Beta ile tanıtılan küçük widgetlar da burada. Apple ve Samsung tarafından atılan adımlarla birlikte araç takımları her zamankinden daha işlevsel bir yapıya büründüler ve Xiaomi de, kullanıcıların sistem uygulamalarını işlevsel araç takımlarına dönüştürebilmelerine olanak sunmak istiyor.

Başlangıçta Video Toolbox olarak isimlendirilen ve sonrasında Smart Toolbox adını alan özellik, artık Sibedar olarak adlandırılıyor. Bu, yandan çektiğinizde açılan bir hızlı erişim menüsü olarak tanımlanabilir. Çoğu durumda kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirebilirsiniz.

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