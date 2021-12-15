MIUI 13 Yenilikleri Sızdırıldı! (Video)
Xiaomi 12 ile birlikte kullanıma sunulması beklenen MIUI 13, kullanıcılara sistem genelinde bazı önemli yenilikler sunmaya hazırlanıyor.
Xiaomi 12 ile birlikte kullanıma sunulması beklenen MIUI 13, kullanıcılara sistem genelinde bazı önemli yenilikler sunmaya hazırlanıyor. Android 12 tabanlı yeni kullanıcı arabiriminin nasıl gözükeceği ve ne gibi yeniliklere sahip olacağı ise birkaç video ile ortaya atıldı.
MIUI 13 Yenilikleri Neler? Nasıl Görünecek?
Xiaomi UI isimli YouTube kanalı tarafından paylaşılan videolarda birkaç farklı detayın gözler önüne serildiğini görüyoruz. Bunlardan ilki olan Infinity Scroll, ana menüde kaydırma işlevini bir döngüye sokuyor. Başka bir deyişle üç pencerelik bir ana ekran bölmeniz varsa, sonuncusuna geldiğinizde ve bir daha kaydırdığınızda ilkine dönmüş oluyorsunuz.
Ayrıca MIUI 12.5 Beta ile tanıtılan küçük widgetlar da burada. Apple ve Samsung tarafından atılan adımlarla birlikte araç takımları her zamankinden daha işlevsel bir yapıya büründüler ve Xiaomi de, kullanıcıların sistem uygulamalarını işlevsel araç takımlarına dönüştürebilmelerine olanak sunmak istiyor.
Başlangıçta Video Toolbox olarak isimlendirilen ve sonrasında Smart Toolbox adını alan özellik, artık Sibedar olarak adlandırılıyor. Bu, yandan çektiğinizde açılan bir hızlı erişim menüsü olarak tanımlanabilir. Çoğu durumda kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirebilirsiniz.
Android 12 Güncellemesi Alacak Xiaomi Telefonlar
Android 12 Güncellemesi Alacak Xiaomi Telefonlar - Ülkemizde giderek daha geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Xiaomi, bu yıl içerisinde pek çok modelini Android 12 ile güncelleyecek.
Android 12 Alacak Xiaomi Telefonlar
- Xiaomi Mi Mix 4
- Xiaomi Mi Mix 3
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11 Lite
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11T
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Mi 11X
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10S
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Lite
- Xiaomi Mi 10 Lite Zoom
- Xiaomi Mi 10 Youth Edition
- Xiaomi Mi 10T Pro
- Xiaomi Mi 10T
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Xiaomi Mi Note 10 Pro
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 9 Explorer Edition
- Xiaomi Mi 9 Pro
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi 9 Lite
- Xiaomi Mi CC9 Pro
- Xiaomi Mi CC9
- Xiaomi Mi CC9e
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Xiaomi Mi 9T
- Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
- Xiaomi Mi 8 Pro
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi 8 SE
- Xiaomi Mi 8 Lite
Android 12 Alacak Redmi Telefonlar
- Redmi K40 Pro+
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40
- Redmi K30S Ultra
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30
- Redmi K30i
- Redmi K20 Pro Premium Edition
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20
- Redmi Note 9 Ultra
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8T
- Redmi Note 8
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7S
- Redmi 10X Pro
- Redmi 10X
- Redmi 9 Prime
- Redmi 9
- Redmi 9C
- Redmi 9i
- Redmi 9AT
- Redmi 9A
- Redmi 8
- Redmi 8A
- Redmi Y3
- Redmi 7
- Redmi 7A
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