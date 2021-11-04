MIUI 13 Yıl Bitmeden Kullanıcılarla Buluşacak
Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin MIUI 13, bu yıl sona ermeden önce belirli modeller için kullanıma sunulacak.
Xiaomi CEO'su Lei Jun tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni nesil kullanıcı arabirimi olan MIUI 13, bu yıl sona ermeden önce belirli modeller için kullanıma sunulacak. Bu kapsamda belirli modeller, kısa süre içerisinde yeni yazılım güncellemesine erişebilecek.
Xiaomi MIUI 13 Çıkış Tarihi Belli Oldu
MIUI 13 hakkında bazı detayları ortaya koyan Lei Jun, yeni kullanıcı arabiriminin bu yıl sona ermeden önce kullanıma sunulacağını duyurdu. Üstelik uluslararası versiyon ile yerel versiyon benzer dönemlerde kullanıcılarla buluşacak.
Söylentilere göre MIUI 13 yenilenmiş bir arayüz tasarımı ile birlikte performans ve pil optimizasyonları sağlayacak. Üstelik Android 11 ve Android 12 çalıştıran akıllı telefonlarda kullanılabilecek. Peki hangi modeller yeni sürüme kavuşacak?
Android 12 Alacak Xiaomi Telefonlar Neler?
- Xiaomi Mi Mix 4
- Xiaomi Mi Mix 3
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11 Lite
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11T
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Mi 11X
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10S
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Lite
- Xiaomi Mi 10 Lite Zoom
- Xiaomi Mi 10 Youth Edition
- Xiaomi Mi 10T Pro
- Xiaomi Mi 10T
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Xiaomi Mi Note 10 Pro
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 9 Explorer Edition
- Xiaomi Mi 9 Pro
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi 9 Lite
- Xiaomi Mi CC9 Pro
- Xiaomi Mi CC9
- Xiaomi Mi CC9e
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Xiaomi Mi 9T
- Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
- Xiaomi Mi 8 Pro
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Mi 8 SE
- Xiaomi Mi 8 Lite
Android 12 Alacak Redmi Telefonlar Neler?
- Redmi K40 Pro+
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40
- Redmi K30S Ultra
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30
- Redmi K30i
- Redmi K20 Pro Premium Edition
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20
- Redmi Note 9 Ultra
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8T
- Redmi Note 8
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7S
- Redmi 10X Pro
- Redmi 10X
- Redmi 9 Prime
- Redmi 9
- Redmi 9C
- Redmi 9i
- Redmi 9AT
- Redmi 9A
- Redmi 8
- Redmi 8A
- Redmi Y3
- Redmi 7
- Redmi 7A
Android 12 Yenilikleri, Çıkış Tarihi ve Alacak Telefonlar
Android 12 Yenilikleri, Çıkış Tarihi ve Alacak Modeller - Google tarafından geçtiğimiz aylarda yayınlanan Android 11 halen pek çok cihaza ulaşmamış olsa da, yeni sürümün yayınlanmasına aylar kala Android 12 hakkında pek çok detayı öğrenmeye başladık.
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