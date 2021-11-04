MIUI 13 Yıl Bitmeden Kullanıcılarla Buluşacak

Xiaomi CEO'su Lei Jun tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni nesil kullanıcı arabirimi olan MIUI 13, bu yıl sona ermeden önce belirli modeller için kullanıma sunulacak. Bu kapsamda belirli modeller, kısa süre içerisinde yeni yazılım güncellemesine erişebilecek.

Xiaomi MIUI 13 Çıkış Tarihi Belli Oldu

MIUI 13 hakkında bazı detayları ortaya koyan Lei Jun, yeni kullanıcı arabiriminin bu yıl sona ermeden önce kullanıma sunulacağını duyurdu. Üstelik uluslararası versiyon ile yerel versiyon benzer dönemlerde kullanıcılarla buluşacak.

Söylentilere göre MIUI 13 yenilenmiş bir arayüz tasarımı ile birlikte performans ve pil optimizasyonları sağlayacak. Üstelik Android 11 ve Android 12 çalıştıran akıllı telefonlarda kullanılabilecek. Peki hangi modeller yeni sürüme kavuşacak?

Android 12 Alacak Xiaomi Telefonlar Neler?

Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9e

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 8 Lite

Android 12 Alacak Redmi Telefonlar Neler?