Xiaomi Kullanıcılarını Sevindirecek Haber: MIUI 14 En Hızlı İşletim Sistemi Olacak!

Gerek Samsung gerekse Apple, işletim sistemlerinin son kararlı sürümlerini yayınladı. Xiaomi ise MIUI 14 için çalışmalarını sürdürüyor ve şirketin üzerinde çalıştığı işletim sistemi güncellemesinin Samsung One UI 5.0 ve iOS 16'dan çok daha gelişmiş olacağı iddia ediliyor.

Yakın tarihli bir rapora göre Xiaomi, MIUI 14'ü One UI 5.0 ve iOS 16 yazılım sürümlerinden daha gelişmiş bir işletim sistemi hâline getirmek için çalışıyor. MIUI 14'ü daha modern ve akıcı bir sistem hâline getirmek için MIUI başkanı Jin Fan ürün yöneticisi Zhong Qi bir süredir yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtiyor.

MIUI 14 Son Derece Akıcı ve Hızlı Olacak

İlk olarak sistem artık önceden yüklenmiş uygulamaları kaldırma seçeneği sunacak. İstenmeyen uygulamanın depolamayı doldurmasını önlemek için Telefon, SMS, Mobil Yöneticisi, Saat, Ayarlar, Kamera, App Store ve Tarayıcı dahil olmak üzere 8 uygulama sistemden manuel olarak silinebilecek.

Ayrıca yeni işletim sistemi güncellemesinin çok daha az sistem kaynağı kullanacağı ve Android 13'ün gücünü en verimli şekilde kullanacağı belirtiliyor. Sızıntılarıyla ünlü Ice universe de Twitter hesabı üzerinden atmış olduğu tweet'te MIUI 14'ün son derece akıcı ve hızlı olacağını belirtti.

Peki siz hangi işletim sisteminin daha stabil ve akıcı olduğunu düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.