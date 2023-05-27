MIUI 14 Güncellemesi 7 Xiaomi Modeline Daha Geliyor

Xiaomi, MIUI 14 güncellemesini zamanla yeni cihazlarına göndermeye devam ediyor.

Yeni güncelleme dalgasıyla birlikte POCO ve Xiaomi Redmi modelleri de listeye ekleniyor. Android 12 ve 13 işletim sistemlerine dayanan yeni MIUI sürümü, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11, POCO M5s ve Redmi 10 gibi popüler modellerde de kullanılabilir olacak.

MIUI 14, daha az sistem uygulaması ve geliştirilmiş bir sistem mimarisi ile geliyor. Bu güncelleme, belge taraması, Mi AI Sesli Asistan, ana ekran klasörleri ve süper ikonlar gibi bir dizi yeni kişiselleştirme özelliği de sunuyor.

Fazla uzatmadan işte MIUI 14 güncellemesi alacak yeni Xiaomi modelleri:

MIUI 14 Güncellemesi Alacak Yeni Xiaomi Modelleri