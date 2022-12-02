MIUI 14 Lansmanı Ertelense de Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin dün Xiaomi 13 serisi ve MIUI 14'ü tanıtacağı açıklanmıştı ancak şirket etkinliği ertelemeyi tercih etti. Buna rağmen MIUI 14'e dair yeni detaylar resmî olmayan bir kaynaktan sızdırılmış gibi görünüyor.

MIUI Polska yazarı Kacper Skrzypek, MIUI 14'ün Çince versiyonu için bir değişiklik günlüğünü ortaya çıkardı ve bu günlükte bir dizi ekleme ve düzeltme de yer alıyor.

Bilmeyenler için Xiaomi'nin MIUI 14 ile birlikte daha az depolama alanı kaplayan, uygulama performansını artıran ve oyun deneyimini iyileştiren gelişmiş bir sistem mimarisi vaat ettiği iddia ediliyor.

Xiaomi, MIUI 14 ile Neler Getiriyor?

Şirket ayrıca görünüşe göre birkaç ilginç kişiselleştirme seçeneği de sunuyor. Buna, "ana ekranda sizi her zaman bekleyecek bir bitki veya evcil hayvan" ve ana ekranınız için süper simgeler de dâhil. Bitki/evcil hayvan özelliğinin iOS için Pixel Pals uygulamasına benzediği tahmin ediliyor.

Süper simgelere gelince, bu simgelerin Nothing OS'un ekstra büyük uygulama simgelerine benzediği belirtiliyor. Kişiselleştirmeyle ilgili diğer seçenekler ise en çok ihtiyaç duyduğunuz uygulamalara tek bir tıklamayla erişmenizi sağlayan yeni pencere öğesi kombinasyonlarını ve ana ekran klasörlerini içeriyor.

Xiaomi, MIUI 14 ile birlikte artık istenmeyen aramaları filtreleyebildiği, belgeleri ve gerçek dünyadaki nesneleri (örneğin bitkiler) tarayabildiği, dilleri çevirebildiği ve daha fazlasını yapabildiği Mi Yapay Zekâ Asistanı'nı da elden geçiriyor.

Şimdilik ertelenen lansmandan ötürü MIUI 14'ün ne zaman tanıtılacağı ve ne zaman kullanıma sunulacağına dair herhangi bir bilgi yok ancak Xiaomi'nin yakında açıklama yapması bekleniyor.