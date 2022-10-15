MIUI 14, Xiaomi 13 Serisinde Test Ediliyor

13 ve 13 Pro'dan oluşan Xiaomi 13 serisinin bu Kasım ayında pazara girmesi bekleniyor. Yeni nesil Xiaomi amiral gemileri bir süredir spekülasyonlara ve sızıntılara konu oldu. Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'nun Kasım ayında piyasaya sürülmeden önce dâhili MIUI testlerinden geçtiğine dair göstergeler var.

Xiaomi 13 ve 13 Pro, MIUI 14 arayüzüne sahip olacak ve beta sürümü bu modellerde ve diğerlerinde dâhili olarak test ediliyor. MIUI 14, Android 13 tabanlıdır, dolayısıyla modeller Android 13 işletim sistemi ile birlikte gönderiliyor. MIUI 14, tasarım dilinde bazı değişiklikler ve pek çok özellikle önemli iyileştirmeler sunuyor.

Xiaomi 13 Üst Düzey Özelliklerini MIUI 14 ile Pekiştirecek

Xiaomi 13 amiral gemileri, bazı üstün özellikler ve bileşenlerle birlikte geliyor. Xiaomi 13 Pro, yayınlanan görüntülere göre kamera özellikleri bilinmese de Xiaomi 12 serisiyle aynı ekran tasarımına sahip. Her iki model de ön tarafta tek delikli kameraya sahip.

Xiaomi 13 serisinin Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle piyasaya sürülebileceği söyleniyor. Qualcomm, yaklaşmakta olan işlemci hakkında henüz herhangi bir ayrıntı vermedi ancak güçlü ve performans odaklı bir işlemci bekleyebiliriz. Şimdilik iki Xiaomi amiral gemisi için de fiyatlandırma veya belirli bir sürüm detayı yok.