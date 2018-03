MIUI 9.5 Güncellemesi Alacak Xiaomi Telefonlar

Ocak ayında yaklaşık 40 modeli için MIUI 9.0 güncellemesi yayınlayarak, telefonların arayüzlerinde büyük değişiklik yapan Çinli telefon üreticisi, bugün itibarıyla MIUI 9.5 güncellemesi alacak Xiaomi telefon listesini yayınladı.

Yine arayüz güncellemesi olan MIUI 9.5’un 30 farklı Xiaomi telefona çıkacağını söyleyen şirket, Android 7.0 Nougat tabanlı yeniliklerin, telefonlara birçok farklı özellik ekleyeceğini duyurdu. Android arayüzü üzerine yapılan çeşitli düzenlemeleri içeren ve Android’in Xiaomi telefonlarla daha uyumlu halde çalışması için geliştirilen MIUI 9.5 güncellemesinin, QuickReply gibi oldukça kullanışlı özellikleri Xiaomi kullananların beğenisine sunacağı söylenenler arasında yerini aldı.

MIUI 9.5 kullanan telefonların performanslarında önemli değişiklikler olacağını kaydeden Xiaomi, özellikle internet tarayıcısı kullanımlarında ve telefon açılış/kapanışlarında önemli performans değişikliklerinin yapıldığını duyurdu. Küçük değişikliklerle performans artışları sağlayan Çinli telefon üreticisinin yeni güncellemesini yayınlayacağı telefonların listesiyse şöyle oldu:

MIUI 9.5 Güncellemesi Alacak Telefon Listesi

Xiaomi Redmi Note 3

Xiaomi Redmi Note 4 (all variants)

Xiaomi Mi Max

Xiaomi Redmi 3S

Xiaomi Redmi 4 Prime

Xiaomi Redmi 4A

Xiaomi Redmi Y1

Xiaomi Redmi Y1 Lite

Xiaomi Redmi 5A

Xiaomi Redmi Note 5 (Redmi 5 Plus)

Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Xiaomi Redmi 5

Xiaomi Mi Max 2

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi Mix

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi Note 2

Xiaomi Mi 5s

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi 5s Plus

Xiaomi Redmi Note 2

Xiaomi Redmi 3

Xiaomi Redmi 4 (4X)

Xiaomi Mi 3

Xiaomi Mi 4

Yaklaşık 30 telefon için güncellemenin aynı anda yayınlanmayacağının altını çizen şirket, farklı zaman aralıklarıyla farklı telefonlara yayınlayacağı MIUI 9.5 güncelleme takvimini ise şöyle açıkladı:

1. Mart Sonu: Redmi Note 3 Special Edition, Redmi Note 3 Qualcomm, Redmi Note 4 Qualcomm/Redmi Note 4X, Mi Max, Mi Max Prime, Redmi 3S, Redmi 4 Prime, Redmi 4A and Redmi Note 4 MTK

2. Nisan Başı: Redmi Note 5A Prime/Redmi Y1, Redmi Note 5A/Redmi Y1 Lite, Redmi 5A, Redmi 5 Plus, Redmi Note 5/Pro, Redmi 5, Mi Max 2, Mi 5/Pro, Redmi 4X, Mi 6 and Mi MIX 2

3. Nisan Ortası: Mi Note 2, Mi 5s, Mi MIX, Mi Note 3, Mi 5s Plus, Redmi Note 2, Redmi 3, Redmi 4, Mi 3, Mi 4