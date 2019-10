Mixer Kurucu Ortakları Servisten Ayrıldılar

Matt Salsamendi ve James J. Boehm için 2011 yılında başlayan ve en nihayetinde Twitch servisinin rakibi olacakları Mixer yolculukları bu ay itibarıyla sona erdi. Servisin kurucu ortakları Mixer servisinden ayrıldıklarını duyurdular.

Mixer ilk olarak 2016 yılının Ocak ayında Beam adıyla faaliyete geçmişti. Aynı yılın Ağustos ayında Microsoft tarafından satın alınan servisin ekibi de Xbox bölümüne entegre edilmişti. 2017 yılının Mayıs ayında da Amerika menşeli yazılım devi, servisinin adının Mixer olarak yeniden isimlendirildiğini duyurmuştu.

After 5 incredible years, tomorrow will be my last day at Mixer. A bit about the story of Beam and what's next for me below. Thank you, for everything.💙 pic.twitter.com/bvAktSSpPh

Ayrılık haberini Twitter hesabı üzerinden duyuran Matt Salsamendi, servisin evrimini inanılmaz derece heyecan verici bir yolculuk olduğunu dile getirdikten sonra, "Ayrılıyor olsam dahi, gitmiş değilim." yorumunda bulunda. Kurucu ortaklardan diğeri olan James J. Boehm ise benzer bir veda mesajı yazdı Twitter üzerinden: "Mixer ekibi ile elde ettiğim başarılardan ve Microsoft'ta çalıştığım zamandan gurur duyuyorum."

‼Hi everyone! Today, I’m announcing my departure from @Microsoft.👈



When we started Mixer over five years ago, @MattSalsamendi and I could have only dreamed it would grow into the globally known brand and amazing community it is today.💙(1/5)