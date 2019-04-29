MK 11 Moduyla Fatality ve Fatal Blow Animasyonları Daha Akıcı Olacak

Modifikasyon üreticilerini ne kadar sevsek azdır. Geliştiricilerin bir nedenden ötürü yapamadığı veya yapmadığı şeyleri mümkün kılarak, oyunlarımızdan daha fazla keyif almamızı sağlıyorlar. Son dönemde çıkan hemen her PC oyunu için modifikasyonlar üretiliyor. Mortal Kombat 11 ise bu oyunların bir yenisi oldu. Endri Lauson tarafından üretilen modifikasyon ile Fatality ve Fatal Blow animasyonlarının seyir zevki daha yüksek olacak.

Bildiğiniz gibi Mortal Kombat 11, PC platformunda genel olarak 60 FPS ile oynanılıyor olsa da menülerde, Fatality ve Fatal Blow animasyonlarında ve Krypt modunda 30 FPS üstüne çıkmıyor. Eğer oynanıştaki akıcılığa pek fazla takılmayan bir oyuncuysanız bu haliyle sizin için bir sorun teşkil etmeyecektir ama bir oyunun tamamında 60 FPS akıcılığını görmek istiyorsanız elbetteki bu durum canınızı sıkmıştır. Modifikasyon üreticisi Endri Lauson bu durumu ortadan kaldırmayı başardı.

Fps Cap Remover isimli modifikasyon ile menülerdeki, Fatality ve Fatal Blow animasyonlarındaki ve Krypt modundaki 30 FPS kilidi kalkıyor. Ancak modifikasyonun tek yararı bu değil. 21:9 monitör sahibi PC oyuncuları da unutulmamış. Bildiğiniz gibi piyasadaki çoğu oyun bu genişlikteki monitörlere destek vermiyor. Haliyle de kullanım sırasında her iki tarafta siyah bantlar görünüyor. Lauson'ın modifikasyonu buna da çare olmuş.

Modifikasyonu indirip de kurulumunu yaptıktan sonra, oyun içindeyken F10 tuşuna basarak 21:9 ekran moduna geçebiliyor ve F11 tuşuyla da 30 FPS kilidini kaldırtabiliyorsunuz. Endri Lauson, modifikasyonun koruma programları tarafından tehlike olarak algılanabileceği konusunda uyarı yapmadan da geçmemiş.