MKEK’den Koronavirüs Mücadelesine Destek: Yerli Maske Üretim Makinesi

Türk savunma sanayisinin silah ve mühimmat üreticisi Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, koronavirüsüyle mücadeleye destek olmak amacıyla yerli maske üretim makinesi geliştirdi. Güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu maskeleri üreten MKEK, sahip olduğu mühendislik tecrübesi ve kaynaklarıyla yerli maske üretimi için makine geliştirdi.

Geçtiğimiz hafta üretimine başlandığı belirtilen yerli maske üretim makineleri, MKEK’de 8 adet, askeri dikim evlerinde ise 3’er adet bulunuyor. İleriki dönemlerde yerli maske üretim makinelerinin kamu ve özel sektöre de teslim edileceği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Devlet Malzeme Ofisi üzerinden, Sağlık Bakanlığının maske ihtiyacını karşılamak üzere 20 makinenin Kırıkkale Valiliğine verileceği, özel sektör için de talep karşılığında 35 makinenin üretileceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, MKEK tarafından geliştirilen makineler ile haftada 3 milyon cerrahi maske, 10 bin hijyenik tulum üretiminin hedeflendiği belirtildi.

MKEK Yerli Maske Üretim Makinesinin Yanı Sıra Solunum Cihazı da Geliştirdi

Yerli maske üretim makinesinin yanı sıra MKEK tarafından geliştirilen Sahra solunum cihazı için de çalışmalar devam ediyor. Cihazın sertifikasyon süreci için Güven Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesinde gerçekleştirilen ön performans testlerinin istenilen sonuçları verdiği belirtilirken solunum cihazı için ISO belgesinin alındığı ve CE belgesi için de çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

MKEK’in yanı sıra koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte Kara, Deniz ve Hava dikimevleri de hızlı bir şekilde dönüştürülerek yerli maske üretimi ve cerrahi tulum üretimine başladı. Askeri dikimevleri şimdiye kadar 10 milyon cerrahi maske ve 50 bin hijyenik tulum üretimi gerçekleştirdi.