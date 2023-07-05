MLB Beyzbol Sahasını Dijitale Taşıyor

Major League Baseball (MLB), liginde cumartesi günü yapılacak bir softbol maçı sanal beyzbol sahası adı verilen dijital ortamda gerçekleşecek. MLB, avatarlar kullanılarak taraftarların birbirleriyle sohbet edebileceği projeyi meta evrenine atılan yeni bir spor adımı olarak değerlendiryor.

Beyzbol Maçları Dijitale Taşınıyor

Daha önce basketbol sahası ve bazı oyunlar için canlı olarak denenen uygulama dev bir ekranda gerçekleşecek. Spor tutkunları tarafından merakla beklenen projede avatarlar için oturacak yer yok ama üzerinde duracakları bacakları varmış gibi bir görüntü sağlanacak.

Bu uygulama, 2012'de "askeri metaevren" projesini gerçekleştiren İngiltere merkezli bir sanal gerçeklik şirketi Improbable tarafından tasarlandı. Gerçekleştirilmesi planlanan sanal gerçeklik gösterisi şu anda yalnızca web tabanlı bir deneyim gibi görünüyor, bu nedenle gerçek bir VR başlığıyla çalışmasını sağlamak biraz zaman alacak.

Meta üzerine çalışmalar yapan şirketlerin akıllarında projenin tam olarak ne olduğunu ve ondan nasıl yararlanılacağı konusunda bazı soru işaretleri bulunuyor. Alanında ilk olacak bu sanal beyzbol maçının nasıl sonuçlar alacağını hep birlikte göreceğiz.