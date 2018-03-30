MMO Oyunlarında Hesap Çaldırma Devri Bitiyor

Blockchain teknolojisi kullanarak daha güvenilir ve sağlam MMO oyunları geliştirmeyi amaçlayan Chimaera, çalışmalara başladığını açıkladı.

Kripto paraların bilinirliğinin artmasının ardından birçok farklı alanda blockchain teknolojileri kullanılmaya başlanmış ve ortaya hayatımızı kolaylaştıracak projeler çıkarılmıştı. Her ne kadar oyun dünyasını direkt etki edebilecek büyüklükte blockchain teknolojileri bugüne kadar hayata geçirilememiş olsa da Chimaera, hızlı bir giriş yaptı.

Daha önce Huntercoin projesiyle oyuncuların karşısına çıkan ekip tarafından geliştirilen Chimaera, online oyunlarda devrimsel nitelikte oyun içi ekonomi sistemleri, mülk sahiplenme, topluluk özellikleri ve hatta PVP mekanikleri geliştirmek için ortaya atılmış bir fikir olarak tanıtıldı.

2013 yılında çıkarılan Huntercoin isimli MMO oyununda, oyuncular çeşitli görevleri icra ediyor ve bunun karşılığında Huntercoin elde edebiliyordu. Buradan hareketle oyun motoru benzeri bir teknolojiyle yapımcıların blockchain teknolojilerini MMO oyunlarına daha kolay uygulamalarını sağlamak isteyen ekip, Chimaera fikrini ortaya atmışlardı.

23 Mart itibarıyla ön satış aşamasına gelen projeyle birlikte Decentralised Autonomous Universes yani Merkeziyetiz Özerk Evrenler kurmak istendiği söylenirken, asıl amacın MMO oyunlarında görülen bütün sıkıntıları ortadan kaldırmak olduğu belirtildi.

Chimaera ile geliştirilen MMO oyunlarının herhangi bir sunucuya gerek kalmadan çalışacağı, oyundaki hesapların hacklenemez olacağı, satın alınan eşyaların çalınamaz yapılacağı ve oyun içi ekonominin dolandırıcılığa izin vermeyeceği söylenenler arasında yerini aldı.

Popüler oyun motorlarını destekleyecek şekilde geliştirilen Chimaera sisteminin, oyun geliştiricilerinin işlerini de kolaylaştıracağının altı çizilirken, yaptıkları oyunlardaki birçok problemi kolay bir adaptasyon sonucunda aşabileceklerinin altı çizildi. Sistemdeki diğer bazı özellikler ise şöyle sıralandı:

Dijital dünyadan gerçek dünyaya kolayca aktarılabilen gerçek oyun içi ekonomi destekli ödüller.

Satın alınmış ya da oluşturulmuş her nesne üzerinde mutlak sahiplenme

Güvenli, hızlı ve sanal olarak sıfır maliyetsiz alışverişler ve 3. taraf yazılımlara ihtiyaç duymadan ödeme sunma seçeneği.

İnsan madenciliği ile kanıtlanmış derecede daha adil ve kar getiren oyunlar

Dış etkenlere tamamen özerk P2P oyun sistemi

Geliştiricileri, topluluk, takas platformu, çoklu oyuncu rekabet arenası ve dahasının bir arada bulunduğu tam bir ekosistem düzeneği

Chimaera.io adresi üzerinden yeni MMO sistemine dair bilgi alabileceğiniz gibi token’ların ön satışlarına katılmanız da mümkün.